Clavijo cifra en 4.000 millones la factura pendiente del Estado con Canarias

En estos tiempos convulsos en la política nacional, el Gobierno de Canarias no rompe con Moncloa pero tampoco rebaja la presión. Y no lo hace porque, como recordó este martes el presidente Fernando Clavijo en el Parlamento, el Archipiélago tiene pendiente arrancar al Estado acuerdos vitales para las Islas.

De hecho, Clavijo puso sobre la mesa una cifra: 4.000 millones de euros. Esa es la magnitud que, entre partidas pendientes, falta de liquidez y déficit del vigente sistema de financiación, dibuja el Gobierno autonómico como la deuda acumulada del Estado con las Islas en estos tres años de legislatura.

Son 340 millones de euros los fondos que el Gobierno de España debe enviar a Canarias durante este año en cumplimiento de los convenios y acuerdos suscritos y que no acaban de librarse por no haber presupuestos del Estado desde 2023.

Que no se actualicen las entregas a cuenta a la Comunidad Autónoma correspondientes al sistema de financiación autonómica, lo cual, según los cálculos del Ejecutivo regional, supone "un agujero de 1.250 millones de euros de liquidez", a lo que se une que en la reforma de la financiación autonómica se intente mezclar esa financiación con los fondos del REF, lo que supondría otro "agujero" de 2.500 millones de euros para las isla

Durante la sesión de control Clavijo situó "en torno al 65%" el grado de cumplimiento del Ejecutivo central con la llamada agenda canaria -el acuerdo político suscrito entre el PSOE y CC para investir a Pedro Sánchez- , aunque admitió que la interlocución con Moncloa es "complicada", debido a "los tiempos que corren" y que los acuerdos no avanzan "al ritmo ni con la celeridad" que necesita el Archipiélago.

"No podemos decir que hay un cumplimiento al cien por cien, pero tampoco podemos decir con honestidad que hay un incumplimiento total", afirmó, antes de poner sobre la mesa la necesidad de aprobar el denominado 'decreto Canarias' para blindar derechos y compromisos antes de que finalice la legislatura estatal.

La factura pendiente con Canarias

El jefe del Ejecutivo autonómico enumeró como avances la gratuidad del transporte público, los fondos vinculados a la lucha contra la pobreza, el plan de empleo de La Palma y el convenio de obras hidráulicas. Pero el balance quedó inmediatamente condicionado por la factura pendiente: unos 340 millones de euros en partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, un agujero de liquidez de 1.250 millones por las entregas a cuenta no abonadas y más de 2.000 millones derivados del sistema de financiación autonómica.

El presidente reconoció que "habría sido más fácil" negociar con un Gobierno central "más estable y con presupuestos", pero defendió que Canarias ha logrado arrancar compromisos en un escenario adverso. Aun así, insistió en que la aprobación del decreto específico para las Islas se ha convertido en una prioridad política para evitar que los derechos reconocidos queden sometidos a la fragilidad parlamentaria de Madrid.

Vox reprocha a Clavijo los incumplimientos en Canarias

Nicasio Galván, de Vox, aprovechó el debate para acusar a Clavijo de omitir asuntos sensibles como la gestión del episodio del hantavirus en un crucero, la financiación autonómica, la política migratoria, la vivienda o las plazas sociosanitarias.

Galván reprochó al presidente que critique los incumplimientos del PSOE en Madrid mientras, a su juicio, mantiene promesas sin cumplir en Canarias, entre ellas la rebaja del IGIC o la construcción de vivienda pública.

Clavijo respondió con dureza y acusó a Vox de trasladar al Parlamento "el argumentario de Madrid" y defendió que su Ejecutivo ha bajado impuestos, ha alcanzado "récord de empleo" y "récord de estabilidad laboral" y reducido los indicadores de pobreza y marginalidad, aunque admitió que los datos siguen siendo "insuficientes".

El PP denuncia "incumplimientos financieros" del Estado

Por su parte, Luz Reverón (PP), denunció los "incumplimientos financieros" del Gobierno de España con Canarias y cargó contra las visitas ministeriales que, según dijo, dejan "fotos de selfie", grandes anuncios y después “cri cri cri”.

“Los servicios públicos no se financian con eslóganes”, sostuvo, en una crítica dirigida a un Ejecutivo central con unos ministros “que están más pendientes de si aparecen en los informes de la UCO o la UDEF que de cumplir con las Islas”.

David Toledo alerta del desfase del sistema de financiación

También el presidente del Grupo Nacionalista Canario, David Toledo, elevó el tono contra el sistema de financiación autonómica.

Toledo recordó que Canarias sigue financiándose con un modelo diseñado cuando las Islas tenían unos dos millones de habitantes y recibían alrededor de diez millones de turistas. En la actualidad, subrayó, el Archipiélago supera los 2,3 millones de residentes y recibe unos 18 millones de visitantes al año.

El dirigente nacionalista alertó además de que los acuerdos entre el PSOE y ERC en materia de financiación podrían restar cerca de 500 millones de euros a Canarias, lo que calificó como una nueva “ruindad política” para garantizar la supervivencia parlamentaria del Gobierno central.

Clavijo pide unidad ante la reforma del modelo

Clavijo coincidió en el diagnóstico y afirmó que el sistema de financiación “está obsoleto”. El presidente sostuvo que Canarias “no salió bien” del reparto del vigente sistema de financiación y avisó de que, si se abre ahora la negociación del nuevo modelo, las Islas deberán acudir con unidad política e institucional.

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“En esa batalla los canarios vamos a estar solos”, señaló.