Clavijo reafirma su rechazo a la gestión estatal del Hondius y acusa a Torres de “agachar la cabeza”

El crucero MV Hondius infectado con hantavirus partió hace 15 días del muelle de Granadilla, en Tenerife, pero el mar revuelto que su fondeo -y posterior atraque- dejó en la política canaria se mantiene dos semanas después.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volvió este martes a defender en el Parlamento la posición mantenida por su Ejecutivo durante la crisis sanitaria, sostuvo que su actuación respondió a la obligación de proteger a la población canaria y censuró con dureza la gestión del Gobierno de España, al que atribuyó una “falta de lealtad” con las Islas.

Clavijo respondió así a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, quien acusó al presidente de haber deteriorado la imagen internacional de Canarias por anteponer la confrontación política al deber de asistencia humanitaria.

El debate derivó de nuevo en un cruce de reproches sobre la gestión del operativo sanitario, la información facilitada por el Estado y el impacto reputacional de una crisis que situó al Archipiélago en el foco mediático.

“Siempre pondré a los canarios por delante de quedar bien con Pedro Sánchez o con los organismos internacionales”, afirmó Clavijo desde la tribuna tras insistir en que la emergencia sanitaria fue gestionada desde el Estado sin la suficiente coordinación con el Gobierno regional.

Franquis rechazó frontalmente el relato del presidente y le reprochó haber elegido “el camino del miedo, de la confrontación y de la deshumanización” en un momento en el que, según dijo, debía prevalecer la solidaridad, la empatía y la responsabilidad institucional.

“Nadie, ni en España ni en el mundo, duda de su falta de humanidad, señor presidente”, le espetó.

“Lo que nadie duda es el desprecio y la falta de lealtad del Gobierno de España con los canarios y con el Gobierno de Canarias”, contestó Clavijo, que volvió a recordar su “decepción personal” hacia el expresidente y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres: “Lejos de defender a los canarios, lo que hizo fue esconderse y agachar la cabeza”.