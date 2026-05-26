Coalición Canaria amaga pero no golpea y no reprobará al Gobierno de Sánchez en el Senado

Coalición Canaria (CC) amaga pero no golpea. O más bien mide la intensidad de sus golpes al Gobierno de Pedro Sánchez para no excederse. Los nacionalistas exhortan al presidente del Ejecutivo nacional a someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones anticipadas; a "echarse a un lado", como subrayó este lunes Alfonso Cabello, el portavoz del Gabinete de Fernando Clavijo. Sin embargo, no apoyarán la propuesta del Partido Popular (PP), con el que gobiernan en comandita en la Comunidad Autónoma, de reprobar al Ejecutivo que encabeza el también líder del PSOE. Se quedarán en el medio, equidistantes, es decir, se abstendrán.

Fue el senador Pedro San Ginés quien este martes adelantó que se abstendrá este miércoles en la votación de la moción del PP de reprobación al Gobierno por su respuesta -falta de respuesta según los populares- a los casos de corrupción, moción que incluye instar a que se inicie el procedimiento para un cambio de gobierno y que es vista como un ensayo de moción de censura. En CC son conscientes de que la cuerda de las relaciones con el PSOE, y por extensión con Sánchez y su Gabinete, están más tensionadas que nunca en lo que va de legislatura; pero son igualmente conscientes de que no les conviene la ruptura cuando queda una serie de compromisos por cumplir por parte del Ejecutivo central. Los nacionalistas ven la situación como 'susto o muerte'.

Cuestión de confianza sí; reprobación no

Ello no obsta, en cualquier caso, para que en paralelo a lo que ocurre en la Cámara Alta, la representante de CC en la Cámara Baja, Cristina Valido, insista en que lo que toca es que Sánchez pase por una cuestión de confianza o convoque al fin nuevos comicios. Dos mensajes que pueden parecer antagónicos -y en cierta forma lo son- pero que obedecen a la singular coyuntura en que se encuentran los nacionalistas. En otras palabras: Coalición no golpea con ánimo de noquear al presidente nacional y su equipo, sino con el ánimo de marcar la necesaria distancia en el 'ring'.

Lo ideal sería que en 2027 pudiéramos empezar una legislatura con presupuestos generales Cristina Valido — Diputada de CC en el Congreso

Por eso desde CC avanzaron a Efe que el partido no se sitúa en ningún bloque y que entienden que ahora es momento de que la Justicia haga su trabajo, en referencia al caso Plus Ultra o caso Zapatero, que salpica al hijo, Manuel Aarón Fajardo, del senador del PSOE canario Manuel Fajardo Palarea. Asimismo precisan que en su formación son conscientes de que su apoyo no es determinante para sostener al Gobierno estatal, con el que tienen que seguir abordando los problemas de los canarios, aunque, recuerdan, también le pidieron ya una cuestión de confianza y un adelanto electoral. Y esa, cabe insistir, es la petición desde el Congreso.

No hay una moción de censura sobre la mesa

Valido asegura, por su parte, que su formación no se plantea otro escenario porque "no hay una moción de censura sobre la mesa" en estos momentos y por tanto solo cabe pedirle a Sánchez que adelante los comicios o se someta a una cuestión de confianza. Valido considera, eso sí, que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado al Gobierno en un "momento crítico" en el que se está contribuyendo "a la desafección" de la ciudadanía hacia la política.

Para la diputada canaria, posiciones como la del PNV, que también ha apuntado a que la legislatura no puede llegar a su fin en 2027, son "reflexiones de sentido común", porque -ha defendido- en estos momentos el Gobierno está sin presupuestos, cada vez tiene más "difícil" aprobarlos y "pierde votaciones sin mayoría" en el Congreso. A su juicio "toca ya", a un año de las elecciones generales, "plantearse si merece la pena mantenerse en el Gobierno un año más de esta manera o si corresponde a la ciudadanía tomar la voz y acudir a las urnas".

Desafección de la ciudadanía

En ese sentido, ha considerado que es "bueno" para la democracia en una situación como esta que la ciudadanía "pueda opinar y decidir el Gobierno que quiere, sea del color que sea", y donde pudiéramos atender más a los problemas de la gente que a los problemas que tienen algunos partidos", ha zanjado.

En todo caso, la desafección de Coalición Canaria hacia el PSOE resulta evidente, aún más si cabe desde la crisis del hantavirus, en la que el enfrentamiento entre ambos Gobiernos, y de nuevo por elevación entre ambos partidos, elevó varios puntos el tono de unas discrepancias que hasta ese momento se mantenían en torno a cuestiones como la agenda canaria, el decreto canario, la financiación autonómica o las partidas pendientes de transferir a la Comunidad Autónoma por parte del Estado y bloqueadas por la falta de presupuestos generales del Estado, que llevan prorrogados desde 2023.