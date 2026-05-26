Detenidos en Senegal cerca de 70 migrantes malienses tras llegar en una embarcación desde Gambia

Las autoridades de Senegal han anunciado la detención de cerca de 70 migrantes de nacionalidad maliense tras llegar a las costas del país en una embarcación que inició su ruta en Gambia con más de 160 personas a bordo, sin que por ahora haya información sobre el paradero del resto de personas.

La Policía senegalesa ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que 68 "migrantes indocumentados de nacionalidad maliense" fueron detenidos en Gueule-Tapée, un barrio de la capital, Dakar, "tras el desembarco de una piragua procedente de Gambia".

Así, ha indicado que la embarcación habría llegado "de forma clandestina" a Soumbédioune, lo que llevó al envío de agentes a la zona, de donde ya se habían marchado los migrantes. "Una rápida búsqueda en la zona permitió descubrir a 52 ciudadanos malienses reunidos en un recinto en Gueule-Tapée, mientras que 16 fugitivos fueron detenidos poco después en las calles del distrito de Medina", ha explicado.

Un destino desconocido

"Según las declaraciones de los detenidos, la embarcación había zarpado de Gambia con 165 pasajeros a bordo, entre hombres, mujeres y menores", ha dicho, al tiempo que ha agregado que estas personas han relatado que el capitán del barco "se fue llevándose consigo a las mujeres y a los menores restantes a un destino desconocido".

Por último, ha recalcado que los detenidos han sido puestos bajo custodia a la espera de las conclusiones de las investigaciones y ha prometido que "la Policía está y seguirá estando movilizada para proteger a la ciudadanía", antes de pedir a la población que facilite a los agentes "cualquier información útil".

Senegal es uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años y las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.