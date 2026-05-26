GLF360 –Why not!!! reúne a empresas, instituciones y entidades sociales para impulsar la inclusión laboral y el talento diverso en Canarias

GLF360 – Why not!!! by Gobierno de Canarias celebró este martes una nueva edición, consolidándose como un espacio de encuentro entre instituciones, tejido empresarial y entidades sociales para avanzar hacia modelos de empleo más inclusivos, diversos y comprometidos con las personas. La iniciativa, impulsada por Granca Live Fest, en colaboración con Eslôgica, reunió en el Hotel Santa Catalina a representantes institucionales, empresarios, organizaciones sociales y profesionales vinculados al ámbito de la empleabilidad y la inclusión, en una jornada centrada en la dimensión humana de la sostenibilidad y el valor del talento sin etiquetas.

El encuentro fue inaugurado por representantes institucionales y contó con la participación de Leo Mansito, director de Granca Live Fest, quien destacó la importancia de impulsar espacios que conecten empresa, oportunidades y transformación social. “Desde Granca Live Fest, entendemos que la sostenibilidad también pasa por las personas. Queremos generar conversaciones que ayuden a construir una sociedad más abierta, más consciente y con más oportunidades para todos”, señaló.

Durante la jornada se abordaron cuestiones vinculadas a la contratación inclusiva, la diversidad en los entornos laborales y el papel de las empresas como agentes de cambio social. Uno de los momentos más destacados fue la conferencia Talento sin etiquetas, protagonizada por Inés Rodríguez, además de la participación de Fundación Adecco y de entidades como Down Las Palmas y Mojo de Caña, que compartieron experiencias reales de acompañamiento e inserción laboral.

Empatía y oportunidades

La actividad participativa La entrevista invertida, impulsada por Cesal, permitió además generar uno de los espacios de mayor reflexión de la mañana, invirtiendo los roles tradicionales de selección laboral para favorecer la empatía y abrir el debate sobre barreras, oportunidades y cultura empresarial. La jornada concluyó con la entrega de los reconocimientos GLF360 y un espacio final de networking entre participantes, reforzando el objetivo común del encuentro: conectar talento y oportunidades reales de empleo.

Con esta cuarta edición, GLF360 continúa ampliando el propósito de Granca Live Fest más allá del ámbito cultural y musical, consolidando una línea de trabajo que entiende la sostenibilidad desde una perspectiva social, humana y transformadora. La iniciativa forma parte de la apuesta del festival por generar iniciativas capaces de producir impacto positivo en la sociedad, fortaleciendo el tejido empresarial y promoviendo una visión más inclusiva del futuro.