La Guardia Civil alerta a los canarios: así deben proteger sus comercios online frente a los ciberdelincuentes
El INCIBE ofrece una guía para reforzar la protección de las empresas frente a las operaciones fraudulentas
El comercio electrónico se ha convertido en una parte esencial de muchos negocios. Cada vez es más común que las empresas vendan sus bienes y servicios a través de Internet, llegando así a más clientes y ofreciendo más canales de venta.
La Guardia Civil junto al INCIBE se ha encargado de recordar la importancia de reforzar la seguridad en los comercios electrónicos con el objetivo de proteger tanto a las empresas como a los consumidores. "Conoce los riesgos, tipos de ataques y cómo proteger tu tienda online".
Fraudes que afectan a tiendas y clientes
Los ciberdelincuentes aprovechan la mínima debilidad en el proceso de compra para realizar movimientos fraudulentos e intentar robar información confidencia sobre la tienda online. Algo que también hace con los consumidores para robar su dinero o realizar actividades fraudulentos mediante sus cuentas bancarias.
Este tipo de incidencias afectan tanto al comercio electrónico como a los clientes, manchado así la fiabilidad y reputación del comercio.
Uno de los puntos clave en cualquier tienda online es ofrecer medios de pago seguros. Contar con diferentes opciones fiables protege las operaciones y genera confianza entre los usuarios y puede mejorar las ventas.
Una guía para las empresas
Desde el INCIBE insisten en que cualquier empresa, sin importar el tamaño o el sector, debe planificar la máxima seguridad online. En la guía de recomendaciones se pueden encontrar diferentes aspectos como:
- Principales amenazad de los ciberdelincuentes al comercio electrónico
- Medidas de protección específica contra el fraude
- Seguridad en las operaciones de comercio electrónico
- Protección de datos
Los clientes también deben protegerse
Las empresas no son las únicas que se deben andar con ojo, ya que los consumidores también deben extremar la precauciones al comprar por Internet. Muchas tiendas pueden parecer reales, pero cuenta con señales que deben llamar la atención de los compradores.
Uno de los indicadores más habituales son los precios demasiado bajos, las faltas de ortografía o diseño de textos y los enlaces que no dirigen a ningún sitio. Además, antes de realizar el pago se recomienda comprobar que se trata de una web segura que empieza por https:// y muestra el candado en la barra del navegador.
Las opiniones de otros usuarios, las políticas de privacidad y las condiciones de envío y devolución también suelen aportar información a los consumidores. Desde el INCIBE aconsejan desconfiar de tiendas que ofrecen métodos de pagos poco seguros o no proporciona información clara.
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