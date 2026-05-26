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Ni Madrid ni Barcelona: el día que Michael Jackson eligió Canarias para hacer historia

El 26 de septiembre de 1993, más de 55.000 personas asistieron en Tenerife al concierto más recordado de la historia musical del Archipiélago

Michael Jackson recibido en Los Rodeos por niños con trajes típicos de Canarias

Michael Jackson recibido en Los Rodeos por niños con trajes típicos de Canarias / El Día

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Han pasado 33 años desde que Canarias vivió uno de los acontecimientos culturales más extraordinarios de su historia reciente. El 26 de septiembre de 1993, Michael Jackson aterrizó en Tenerife para ofrecer el último concierto europeo de su gira Dangerous World Tour, un espectáculo que situó al Archipiélago en el mapa internacional de la música.

Hoy resulta habitual que las Islas reciban a grandes estrellas internacionales, pero a comienzos de los años noventa la llegada del llamado Rey del Pop parecía una posibilidad remota. Sin embargo, una combinación de negociaciones, circunstancias favorables y una gran apuesta organizativa convirtió a Tenerife en el escenario elegido para despedir una de las giras más importantes del momento.

El día que Tenerife entró en la historia de la música

La actuación de Michael Jackson en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife marcó un antes y un después en la programación de grandes eventos en Canarias. La isla se convirtió en la última parada europea de la gira Dangerous World Tour después de que se cancelara el concierto previsto inicialmente en Sevilla.

Tras intensas negociaciones desarrolladas entre España y Reino Unido, el equipo del artista aceptó trasladar el cierre de la gira a Tenerife antes de regresar a Estados Unidos. Aquella decisión permitió que Canarias acogiera un espectáculo que hasta entonces parecía reservado a las grandes capitales europeas.

La gira estaba concebida para promocionar Dangerous, el octavo álbum de estudio de Michael Jackson en solitario, uno de los trabajos más exitosos de su carrera. A nivel mundial, el tour reunió a millones de espectadores y generó una enorme repercusión mediática.

Concierto de Michael Jackson en Tenerife en 1993

Concierto de Michael Jackson en Tenerife en 1993 / El Día

Un despliegue nunca visto en Canarias

La magnitud del concierto obligó a organizar una compleja operación logística. Para trasladar todo el material necesario fueron necesarios dos aviones Antonov cargados con centenares de toneladas de equipamiento.

El espectáculo incluía algunas de las tecnologías más avanzadas de la época: sistemas de sonido de última generación, iluminación espectacular, rayos láser, pantallas gigantes y una escenografía diseñada para los mayores estadios del mundo.

En el Puerto de Santa Cruz se instaló un escenario de 77 metros de largo por 30 de ancho, acompañado por gradas desmontables capaces de albergar a decenas de miles de espectadores.

Las cifras hablan por sí solas. Se vendieron alrededor de 55.000 entradas para asistir a un concierto que todavía hoy sigue siendo considerado por muchos como el mayor evento musical celebrado en Canarias.

La breve estancia del Rey del Pop

Aunque permaneció poco tiempo en la isla, la visita de Michael Jackson dejó numerosas imágenes para el recuerdo.

Durante su estancia se alojó en el Hotel Botánico, en Puerto de la Cruz, y aprovechó para realizar una visita al Loro Parque, donde fue fotografiado junto a algunos de los animales más emblemáticos del recinto.

Su llegada despertó una enorme expectación. Centenares de personas intentaron acercarse al artista durante las pocas horas que permaneció en Tenerife, conscientes de que estaban presenciando un acontecimiento difícilmente repetible.

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Tres décadas después, Canarias se ha consolidado como un destino habitual para grandes giras internacionales. Artistas de primer nivel han actuado en las Islas y los grandes festivales forman parte habitual del calendario cultural del Archipiélago.

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