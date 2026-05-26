Multa de 200 euros por no tener bien ajustado este elemento clave para la visibilidad: la DGT vigila a los conductores canarios

Los retrovisores son uno de los elementos clave para garantizar al seguridad al volante. Aunque muchos conductores los ajustan de manera rápida antes de iniciar la marcha, una mala colación puede aumentar los ángulos muertos del vehículo y aumentar el riesgo de accidentes.

La Policía Nacional ha querido recordar a los conductores la importancia de ajustar correctamente los espejos retrovisores antes de realizar un desplazamiento. "Conocer los puntos ciegos puede marcar la diferencia entre prevenir un accidente y lamentarlo", advierten.

Puntos ciegos

Los puntos ciegos, también conocidos como ángulos muertos, son aquellas zonas alrededor del vehículo que el conductor no puede ver a través de los espejos retrovisores. Estas áreas suelen situarse en los laterales y en la parte trasera del coche, y el problema viene porque puede ocultar la visibilidad del resto de vehículos que circulan por la misma vía.

"Ajusta bien tu visión antes de cada maniobra", aconseja la Policía Nacional.

Cuándo son más peligrosos los ángulos muertos

Desde RACE insisten en que "el 90% de la información que recibes del entorno llega a través de la vista, por lo que ésta es fundamental a la hora de conducir. Aunque cuentas con la ayuda de los retrovisores –tanto interior como exteriores–, es inevitable que se produzcan puntos ciegos a los que hay que prestar especial atención para reducir los riesgos al máximo".

Los puntos ciegos son peligros especialmente cuando:

Otro vehículo va a realizar un adelantamiento

El conductor pretende cambiarse de carril

El tráfico es muy intenso

Se realiza una incorporación

La forma correcta de ajustar los retrovisores

Espejo lateral izquierdo : debe colocarse de manera que nos se vea la carrocería del coche y muestre el tráfico que se aproxima por la parte izquierda. La clave está en que la mitad inferior del espejo debe mostrar los vehículos y la calzada.

: debe colocarse de manera que nos se vea la carrocería del coche y muestre el tráfico que se aproxima por la parte izquierda. La clave está en que la mitad inferior del espejo debe mostrar los vehículos y la calzada. Espejo interior : la clave es que cubra el máximo campo visual de la luna trasera. Par que cuando el conductor pierda el objeto por los espejos laterales, pueda visualizarlo por el central.

: la clave es que cubra el máximo campo visual de la luna trasera. Par que cuando el conductor pierda el objeto por los espejos laterales, pueda visualizarlo por el central. Espejo lateral derecho: debe colocarse igual que el retrovisor izquierdo, que los vehículos se vean en la mitad inferior del espejo.

Desde Tráfico insisten en que ajustar los espejos retrovisores tan solo supone unos segundos a los conductores y es un simple gesto que puede marcar la diferencias en un desplazamiento. Los conductores se exponen a multas de 200 euros por llevar los espejos rotos, sueltos o inexistentes.