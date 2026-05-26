Así es la nueva amenaza que sacude Canarias: la avispa asiática pone en riesgo al abejorro canario

La detección del primer nido de avispa asiática en Canarias ha encendido las alarmas entre expertos y autoridades medioambientales. El impacto de este nuevo invasor puede generar daños importantes sobre la fauna local y, por tanto, afectar a la polinización en las islas.

No solo puede suponer un grave problema para las abejas y el sector apícola, sino que también podría poner en riesgo a uno de los principales polinizadores del archipiélago: el Bombus terrestris canariensis, conocido popularmente como abejorro canario. La Vespa velutina, más conocida como avispa asiática, está considerada una de las especies invasoras más problemáticas de Europa, en parte por su rápida expansión y su capacidad depredadora sobre otros insectos. Su presencia en el norte de España ha provocado daños importantes tanto a nivel ecológico como económico, afectando gravemente a colmenas y poblaciones de polinizadores.

¿Qué es el Bombus terrestris canariensis?

En muchas ocasiones, paseando por el campo o incluso en jardines y macetas de la terraza, es posible encontrar un abejorro de abdomen claro y un característico zumbido. El Bombus terrestris canariensis es una subespecie de abejorro adaptada al ecosistema canario, que desempeña un papel fundamental en la polinización de numerosas plantas y cultivos del archipiélago.

Según el Gobierno de Canarias, el abejorro canario figura en el listado de especies protegidas del archipiélago, dentro de la categoría de especies de interés para los ecosistemas canarios. En este contexto, un ecosistema frágil y sensible como el canario se enfrenta, con la llegada de la avispa asiática, a un riesgo que podría derivar en alteraciones significativas.

¿Qué especies se pueden ver afectadas por la desaparición del abejorro canario?

El ecosistema canario es especialmente diverso, con una gran riqueza de flora endémica muy sensible a los cambios externos. Por ello, la llegada de especies invasoras se considera una de las principales amenazas ambientales para el archipiélago. La posible disminución del abejorro canario podría provocar un efecto en cadena sobre numerosas especies vegetales y cultivos que dependen de su labor de polinización.

Por ejemplo, cultivos como el aguacate —cuyo valor económico ha aumentado en los últimos años debido a la presión de plagas como la mosca blanca— dependen en gran medida de insectos polinizadores como el abejorro para completar su ciclo productivo. También el calabacín, el tomate y una amplia variedad de frutales podrían verse afectados.

Asimismo, la reproducción de numerosas especies vegetales silvestres podría verse alterada, afectando a formaciones propias del paisaje canario como tajinastes o cardones. Una pérdida significativa de polinizadores, como el "bombus", podría generar desequilibrios en cascada, afectando no solo a la flora, sino también a la fauna asociada y a sectores como la agricultura y la ganadería en el archipiélago.