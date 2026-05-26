Oferta Flash en LA PROVINCIA: suscríbete un año a Contenidos Web por solo 18 €

Una oportunidad única para estar informado todo el año. LA PROVINCIA lanza una Oferta Flash exclusiva para todos los lectores que quieren acceder durante todo un año a los Contenidos Web del periódico con un precio especialmente reducido. Durante solo tres días, del 27 al 29 de mayo, la suscripción anual estará disponible por 18 euros, frente a los 49,99 euros de su tarifa habitual.

Esta promoción supone un ahorro de más del 60% y convierte la suscripción anual en una de las formas más ventajosas de disfrutar de la información local, la actualidad de Canarias, la opinión, el análisis y los contenidos digitales de LA PROVINCIA.

Solo 3 días para aprovechar el descuento

La Oferta Flash estará activa únicamente durante 72 horas. Desde el martes 27 de mayo y hasta el jueves 29 de mayo, los lectores podrán contratar la modalidad anual con este precio especial de 18 euros.

Se trata de una promoción limitada en el tiempo, pensada para quienes desean mantenerse informados durante todo el año con una tarifa muy inferior a la habitual. Una vez finalizado el periodo promocional, la suscripción anual recuperará su precio ordinario de 49,99 euros.

Toda la actualidad de LA PROVINCIA, por mucho menos

Con la suscripción a Contenidos Web, los usuarios pueden acceder a la información digital de LA PROVINCIA y seguir de cerca las noticias que marcan el día a día de Canarias. Actualidad local, política, sociedad, economía, cultura, deportes, opinión y contenidos exclusivos forman parte de una propuesta informativa pensada para lectores que quieren ir más allá del titular.

Lapromoción pone el foco en facilitar el acceso a contenidos de calidad, reforzando el compromiso del medio con su comunidad de lectores de mantenerlos actualizados de todo lo que pasa en Canarias, en Españay en el mundo. En un contexto donde la información fiable es más necesaria que nunca, esta oferta supone una oportunidad de facilitar el acceso a un periodismo cercano, riguroso y útil a un precio excepcional.

¿Qué incluye la suscripción Contenidos Web?

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Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Por qué esta Oferta Flash es una oportunidad única

Desde la redacción de LA PROVINCIA destacan que esta iniciativa nace con el objetivo de “acompañar a los lectores en un momento de pausa, reflexión y conexión”, ofreciendo una forma diferente de acercarse a la actualidad: paso a paso, historia a historia, con el rigor y la cercanía que caracterizan al medio. La campaña ya ha despertado un notable interés entre los lectores habituales y aspira también a conquistar a una nueva generación que valora la información de calidad sin renunciar a la comodidad ni a un precio accesible.

No es solo una rebaja. Es una oportunidad real para formar parte de una comunidad informada a un precio mínimo:

✔ 💸 Ahorro directo de casi 30€

✔ ⏳ Promoción limitada a menos de 48 horas

✔ 🔥 Acceso inmediato tras suscribirte

👩🏻‍🏫 📰Porque lo mejor empieza cuando te suscribes: en un entorno donde la información de calidad marca la diferencia, esta oferta pone el acceso al alcance de todos.

La actualidad cambia cada minuto, y contar con acceso a información fiable es más importante que nunca. Con esta promoción, LA PROVINCIA ofrece a sus lectores la posibilidad de estar conectados con lo que ocurre en su entorno durante todo el año por solo 18 euros.

La Oferta Flash estará disponible exclusivamente del 27 al 29 de mayo. Tres días, más de un 60% de descuento y una oportunidad clara: suscribirse ahora y disfrutar de LA PROVINCIA durante todo un año al mejor precio.

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