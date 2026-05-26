Visita del papa a Canarias: clases sin suspender y preocupación por los atascos en la GC-1

Canarias encara la cuenta atrás para una visita histórica. El papa León XIV llegará al Archipiélago los días 11 y 12 de junio, con actos previstos en Gran Canaria y Tenerife, en una agenda que obligará a desplegar un dispositivo de movilidad y seguridad inédito en las Islas.

A poco más de dos semanas para su llegada, todavía quedan cuestiones importantes por concretar, especialmente en lo relativo a los cortes de tráfico, el refuerzo del transporte público y la posible suspensión de las clases presenciales.

Primera parada del papa, Gran Canaria

La visita comenzará el jueves 11 de junio en Gran Canaria. Según la agenda prevista, el pontífice aterrizará sobre las 10.50 horas en la base aérea de Gando y, posteriormente, se desplazará hasta el Puerto de Arguineguín para conocer la realidad de la acogida a migrantes.

Al mediodía mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, antes de presidir a las 18.30 horas una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

La GC-1, la mayor preocupación

Uno de los principales retos estará en la movilidad. El paso de la comitiva papal obligará a realizar cortes puntuales en las carreteras por las que transite el vehículo oficial, aunque por ahora no se conocen los puntos exactos ni la duración de esas restricciones. La intención de las administraciones es reducir al máximo el impacto sobre el tráfico, especialmente en vías clave como la GC-1, una de las arterias principales de Gran Canaria.

El objetivo es evitar el colapso en horas de máxima circulación y reducir el uso del vehículo privado durante esas jornadas. Para ello, se plantea fomentar el teletrabajo, reforzar el transporte público y habilitar carriles específicos para guaguas, vehículos de emergencia y dispositivos de seguridad. El delegado del Gobierno en Canarias ya había avanzado que “habrá cortes”, aunque se intentarán limitar en tiempo y extensión.

¿Habrá clases en Canarias durante la visita de León XIV?

La jornada lectiva sigue en el aire. La suspensión de las clases presenciales en Gran Canaria y Tenerife continúa pendiente de decisión y dependerá de los informes de movilidad y seguridad que se están elaborando. La medida podría aplicarse en el conjunto de las islas capitalinas o solo en determinadas zonas afectadas por los recorridos y los dispositivos de seguridad.

La comparación con otras ciudades también ha entrado en el debate. En Madrid ya se comienza a adoptar medidas de tráfico ante eventos de alta concentración, con ocupación de carriles y cortes escalonados. En Canarias, sin embargo, aún falta conocer con precisión cómo se organizarán los accesos, los desvíos y los itinerarios recomendados para la ciudadanía.

Mucha gente, pocas guaguas

El transporte público será uno de los eslabones clave del operativo, especialmente para facilitar la llegada de los fieles a las misas multitudinarias previstas en el Estadio de Gran Canaria y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. No obstante, el sector del transporte discrecional ya ha advertido de que la demanda prevista supera la capacidad disponible.

La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias calcula que existe un déficit cercano a las 400 guaguas para atender las peticiones recibidas. Su secretario general, José Ángel Hernández, ha explicado que aún no están cerrados los itinerarios previstos para los vehículos colectivos ni los espacios en los que podrán estacionar, dos aspectos fundamentales para ordenar la llegada y salida de miles de asistentes.

Está claro que la visita del papa no solo será un evento religioso, sino que precisará de una logística específica, un plan institucional y social. Es la primera vez que Canarias se prepara para recibir a un pontífice y la expectación es evidente ya que se debe coordinar un operativo capaz de garantizar la seguridad sin paralizar por completo dos de las Islas más pobladas del Archipiélago.