Gran Canaria prepara a 1.400 voluntarios para la visita del papa León XIV en junio

La visita del papa León XIV a Canarias ya moviliza también a parte del dispositivo ciudadano que participará en los actos previstos los próximos 11 y 12 de junio. Decenas de voluntarios participaron este martes en una jornada de formación celebrada en el Aula Magna del ISTIC, en Las Palmas de Gran Canaria, donde recibieron instrucciones sobre seguridad, gestión de masas y primeros auxilios.

La sesión estuvo coordinada por Policía Nacional y personal especializado en emergencias y forma parte de la preparación del operativo que acompañará la visita papal en Gran Canaria y Tenerife. El dispositivo contará con unos 1.400 voluntarios repartidos en distintos espacios durante la estancia del pontífice en las Islas, según explicó Pedro Ramos, coordinador general del voluntariado.

«La idea es formarlos a todos», señaló Ramos, que explicó que los primeros en recibir la preocupación serán los jefes de equipo, encargados después de coordinar grupos de entre siete y diez personas.

Durante la jornada, los asistentes fueron divididos en grupos para asistir a distintas sesiones formativas. Mientras una parte recibía explicaciones sobre prevención, seguridad y comportamiento de masas, otra aprendía pautas básicas de actuación sanitaria ante posibles emergencias.

Curso para los voluntarios impartido por la Policía. / ANDRES CRUZ

Gestión de masas y seguridad

Uno de los aspectos en los que más insistieron los agentes policiales fue la complejidad que supone organizar un evento multitudinario en un territorio insular. En las diapositivas proyectadas durante la charla se definía Canarias como un «escenario operativo especial», condicionado por la movilidad, la dependencia logística y la dificultad de evacuación ante incidencias.

La Policía Nacional explicó también algunos de los principales riesgos asociados a grandes concentraciones de personas, como avalanchas, movimientos descontrolados, menores perdidos, personas desorientadas, hurtos o emergencias sanitarias.

Pablo Poi, inspector jefe y responsable de las unidades policiales de Gran Canaria y Tenerife, explicó que la formación buscaba ofrecer «unas pinceladas de seguridad» y contextualizar «la magnitud del evento» y las circunstancias particulares que supone celebrarlo en Canarias.

El mando policial destacó además la importancia de la gestión de masas y de las medidas básicas de autoprotección en un evento que implicará desplazamientos de personas, vehículos y efectivos de seguridad.

Parte de la formación estuvo centrada en psicología y sociología de masas. Los agentes explicaron cómo determinadas emociones colectivas pueden alterar el comportamiento de las personas en eventos con gran afluencia y cómo rumores o situaciones de pánico pueden desencadenar incidentes si no existe una correcta organización previa.

Durante la sesión también se abordó el actual nivel 4 de alerta antiterrorista en España y la necesidad de reforzar controles de acceso, vigilancia preventiva y coordinación entre cuerpos policiales, emergencias y organización.

Ana Hernández y Cristina Aguado, voluntarias de la visita papal en las Islas. / ANDRES CRUZ

Formación sanitaria básica

En paralelo, otro grupo de voluntarios participó en la sesión de primeros auxilios impartida por personal especializado en emergencias. Allí recibieron formación básica sobre actuación ante personas inconscientes, obstrucciones de las vías respiratorias, hemorragias o situaciones de shock.

Enrique Perea, instructor de emergencias, explicó que uno de los principales objetivos es que los voluntarios sepan cómo actuar en un entorno multitudinario mientras llegan los servicios sanitarios. «Que sepan que ante una situación de ese estilo, lo primero sería avisar», señaló. El objetivo, recalcaron, no es sustituir a los profesionales de emergencias, sino ofrecer una primera respuesta mientras llegan los equipos especializados.

Perea insistió además en la importancia de mantener espacio alrededor de la persona afectada para facilitar el trabajo de los sanitarios y evitar aglomeraciones. También recordó la importancia de actuar rápidamente ante una parada cardíaca. «Cuanto antes empiece el RCP, más probabilidades tiene de salir adelante», explicó.

Pedro Ramos, coordinador general de los voluntarios, durante la presentación. / ANDRES CRUZ

«Es una oportunidad muy bonita»

Entre los asistentes predominaban las ganas de participar en un acontecimiento que muchos consideran histórico para Canarias. Algunos ya habían colaborado anteriormente en eventos religiosos y otros se estrenarán ahora como voluntarios durante la visita de León XIV.

Pamela Verónica Solís explicó que decidió apuntarse porque siempre le ha gustado participar en voluntariados y colaborar en iniciativas sociales. «Es una oportunidad muy bonita», aseguró. Compartió también que anteriormente había sido catequista y que también colaboró con el Banco de Alimentos tras su llegada a Canarias desde Argentina. Reconoció afrontar la experiencia «un poquito nerviosa» y con ilusión ante un evento que, recordó, será la primera visita de un papa al Archipiélago.

Ana Hernández, que ya participó en el Jubileo celebrado en Roma el año pasado, explicó que decidió presentarse como voluntaria porque la experiencia anterior «le encantó» y aseguró que este tipo de eventos generan un ambiente «muy alegre». Por ello, no pudo evitar presentarse y repetir una vivencia similar en las Islas.

También Cristina Aguado recordó su experiencia como voluntaria en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid y señaló que una de las cosas que más ilusión le hace es colaborar con las personas que llegarán desde fuera de las Islas para asistir a los actos.

Tras una primera toma de contacto con las formaciones, los cursos continuarán en las próximas semanas con nuevas sesiones de coordinación antes de la llegada de León XIV a Canarias.