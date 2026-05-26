‘La Reina del Flow’ desembarca en Canarias y dispara la ilusión de sus fans: la cuarta temporada no está descartada

El fenómeno de La Reina del Flow prepara su desembarco en Gran Canaria con una cita marcada en rojo para sus seguidores: el próximo 10 de julio de 2026, el elenco de la serie actuará en el Auditorio Parque San Juan de Telde, dentro de la gira que llevará al escenario algunos de los temas más reconocibles de la ficción colombiana. La fecha aparece incluida en la gira española del espectáculo y en la programación anunciada para Canarias.

‘La Reina del Flow’ vuelve a mirar a Canarias

En la previa del concierto, Juan Manuel Restrepo, María José Vargas, Kevin Bury, Juan Palau y Carlos Torres hablaron en exclusiva para La Provincia de lo que supone regresar a las islas, donde parte del equipo ya vivió jornadas de rodaje y contacto directo con el público. La sensación, aseguran, es la de volver a un lugar donde se sintieron recibidos con cariño desde el primer momento.

El público canario es muy efusivo

Uno de los momentos más destacados de la conversación llegó al hablar del vínculo con el público canario. Para el elenco, Gran Canaria tiene una conexión especial con el espíritu latino de la serie: “El público de Gran Canaria es así, muy latino, muy efusivo, muy generoso con la aprobación y con los elogios”, señalaron durante la entrevista.

Esa energía convierte el concierto de Telde en algo más que una parada de gira. “Sentimos mucha emoción por ir a esta isla. La gente ya nos recibió, así que va a ser un reencuentro. Va a ser algo inolvidable”, añadieron. La palabra que más se repitió fue precisamente esa: reencuentro. No solo con los fans, sino también con los recuerdos de una etapa que el reparto conserva con especial cariño.

Canarias, rodajes y una comida imposible de olvidar

El paso por las islas dejó huella en el elenco. Varios de ellos recordaron grabaciones y trabajos en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura. “Siempre nos reciben con cariño, con amor. Son lugares paradisíacos, hermosos”, destacaron.

También hubo espacio para una confesión más terrenal: la comida canaria. Entre bromas, admitieron que uno de los “riesgos” de volver a Canarias es marcharse con algunos kilos de más. En la conversación aparecieron las papas arrugadas, el cochinillo, los postres y esos platos que, según contaron, se quedaron grabados en la memoria del grupo.

“La comida de ustedes es deliciosa”, comentaron entre risas, dejando claro que el viaje a Gran Canaria no se vivirá solo sobre el escenario.

Actores, cantantes y una gira que mezcla dos mundos

Más allá de la nostalgia, el elenco también reflexionó sobre el privilegio de formar parte de un proyecto que ha unido interpretación y música. Para muchos de ellos, La Reina del Flow no ha sido solo una serie, sino la oportunidad de trabajar al mismo tiempo sus dos grandes pasiones.

“Muchos de nosotros somos actores, otros somos actores y cantantes, y tenemos los dos mundos en bandeja de plata”, explicaron. La gira, añadieron, permite llevar esa mezcla directamente al público: los personajes, las canciones y la emoción de la ficción saltan ahora de la pantalla al escenario.

Uno de los participantes resumió la experiencia como algo “épico” e “inolvidable”: poder unir la carrera musical y la actoral en una gira de varios meses por España y, después, por Latinoamérica.

La cuarta temporada de 'La Reina del Flow', en el aire

La pregunta inevitable también apareció: ¿ha terminado definitivamente La Reina del Flow para parte del elenco? La respuesta fue prudente. Los actores evitaron alimentar rumores y recordaron que alrededor de la serie se ha especulado mucho sobre una posible continuidad.

“Se especula mucho al respecto, si va a haber cuarta, si no va a haber cuarta”, apuntaron. Por ahora, prefieren centrarse en disfrutar de las tres temporadas ya estrenadas y en agradecer al público el cariño recibido durante estos años.

Eso sí, la puerta no queda completamente cerrada. “A mí me encantaría, si se llegara a dar”, reconoció Juan Manuel Restrepo al ser preguntado por una posible cuarta temporada. “Sería un honor que pudiéramos estar todos, increíble, pero cada día con su afán”.

Una forma de dar las gracias a los fans

El concierto de Telde se presenta así como una celebración para quienes han seguido la historia de Yeimy, Charly, Cris Vega, Drama Key y el resto de personajes. El objetivo del elenco es claro: romper la distancia entre la pantalla y el público.

“Esta gira es una forma de dar las gracias por tanto amor que nos han dado en estos años”, afirmaron. En Gran Canaria, ese agradecimiento tendrá forma de música, recuerdos y una noche pensada para cantar los grandes éxitos de una serie que convirtió el drama, el reguetón y la emoción latina en un fenómeno internacional.