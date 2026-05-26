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El tiempo del miércoles llega a Canarias con calima que remitirá y temperaturas más bajas, según la Aemet

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología prevé para el 27 de mayo cielos poco nubosos, aunque se esperan intervalos nubosos en las costas norte a primera y última hora del día en el Archipiélago

Previsión del tiempo del 26 al 29 de mayo de 2026

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Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agenda Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias calima ligera, que amainará por la tarde, y temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior.

Los cielos estarán poco nubosos en general, con intervalos nubosos en costas norte a primeras y últimas horas del día.

El viento soplará de componente norte flojo a moderado en general, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas, girando a componente oeste en medianías y zonas altas.

En el mar, prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 o 4, arreciando a 4 o 5 en Tenerife y La Gomera, y del norte y noreste de la misma intensidad en el resto de las islas, así como marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 1 metro, y algunos aguaceros en la costa este de Tenerife, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Poco nuboso, con nubes bajas en los litorales norte y oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera que remitirá al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en descenso moderado que podrá ser notable en el interior. Viento de flojo a moderado del noroeste que arreciará por la tarde cuando se podrá dar algún intervalo fuerte en el sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 19 27

FUERTEVENTURA

Poco nuboso, con nubes bajas en el litoral oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera que remitirá al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos en el interior. Las máximas en descenso moderado e incluso notable en el interior aunque localmente aún se podrán alcanzar 30 ºC en la vertiente este. Viento de flojo a moderado del noroeste que arreciará por la tarde cuando se podrá dar algún intervalo fuerte en el interior y en Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 19 30

GRAN CANARIA

Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, más compactas a primeras y últimas horas. Calima ligera que remitirá al final del día. Temperaturas en descenso, más acusado en medianías del norte. Se superarán los 30 ºC en amplias zonas de medianías orientadas sur así como en cumbres y sin descartar que localmente se alcancen 34 ºC en zonas de interior orientadas al sudeste. Viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte en costas oeste y este. En medianías y cumbres, viento en general flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 23

TENERIFE

Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera que remitirá al final del día. Temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior. Aún sin descartar que se alcancen 30 ºC localmente en zonas de medianías. Viento de componente norte de flojo a moderado, ocasionalmente fuerte en el extremo oeste y noreste. En medianías y zonas altas, flojo variable con predominio de la componente oeste, salvo en altas cumbres donde será fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 29

Jornada de fuerte calor en Tenerife (25/05/2026)

Jornada de fuerte calor en Tenerife (25/05/2026)

Ver galería

Jornada de fuerte calor en Tenerife (25/05/2026) / María Pisaca

LA GOMERA

Poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Calima ligera amainando por la tarde. Temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de medianías orientadas al norte. Viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte en costas noroeste y este. Flojo con predominio del oeste en medianías, que será de moderado a fuerte en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 25

LA PALMA

Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en costas del norte y este, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera amainando por la tarde. Temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior. Viento de componente norte moderado, más intenso en el sudeste y el noroeste. Flojo con predominio del oeste en medianías, que será de moderado a fuerte en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en costas del norte a primeras y últimas horas. Calima ligera amainando por la tarde. Temperaturas en descenso moderado, especialmente en las máximas de zonas de interior. Viento del nordeste moderado, más intenso en extremos nordeste y noroeste. Flojo con predominio del oeste en medianías, moderado en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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Valverde 15 23

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