¿Cuántos trabajadores autónomos hay en Canarias? El autoempleo alcanza cifras récord en las Islas

Nunca hubo tantos trabajadores autónomos en Canarias como en la actualidad. El número de isleños afiliados a la Seguridad en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) no ha dejado de crecer desde el fin de la crisis de la covid en paralelo al crecimiento del empleo en general. El emprendimiento está así en las Islas en cifras récord.

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha realizado este martes un balance “sumamente positivo” de la situación de las personas autónomas en el Archipiélago y ha destacado que el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 5,8% desde el inicio de la legislatura.

Decenas de miles

En concreto, el vicepresidente ha detallado que actualmente hay 147.314 autónomos dados de alta en Canarias, frente a los 139.264 registrados cuando comenzó el actual Ejecutivo autonómico, lo que supone 8.050 más. Domínguez ha respondido así en el pleno del Parlamento de Canarias a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel García Casañas sobre la situación del colectivo autónomo en las Islas.

El vicepresidente ha atribuido este incremento en el número de autónomos a las políticas impulsadas por el Gobierno regional, que, según ha dicho, han generado “certidumbre”; y a las ayudas directas y condiciones para que los autónomos puedan “madurar en el tiempo”, consolidar sus negocios y afrontar las dificultades económicas, informa Efe.

Cuota cero

Entre las medidas citó la cuota cero y el denominado plan de respaldo, aunque puso especial énfasis en el programa Concilia, dirigido a facilitar la conciliación laboral y familiar de los trabajadores por cuenta propia.

Domínguez ha explicado en este sentido que este programa permite subvencionar servicios como guarderías, centros de día, talleres de verano o la contratación de personas cuidadoras para atender a menores o dependientes mientras el autónomo mantiene su actividad. Es decir, para que no tenga que frenar en seco su negocio por razones digamos ajenas a la actividad.

Sustituciones temporales

También señaló que el plan contempla ayudas para la sustitución temporal de autónomas embarazadas o en situación de riesgo durante el embarazo, de modo que puedan mantener abierto su negocio durante la baja, ha concluido.