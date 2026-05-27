La Aemet predice para mañana jueves en Canarias una bajada de temperaturas y nubes en algunas zonas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un descenso de las temperaturas, aunque se podrían alcanzar los 30 grados en algunas zonas del archipiélago
Las temperaturas tenderán a bajar en Canarias este jueves, cuando no obstante podrían rozarse los 30 grados en algunas zonas y se esperan nubes en el litoral norte de las distintas islas, pero alternadas con claros, y viento moderado con posibles rachas fuertes locales, según la Agencia Estatal de Meteorología.
La máxima llegará a 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 22 en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima será de 20 grados en ambas capitales, conforme a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé del nordeste o norte moderado y con intervalos de fuerte, sobre todo en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste.
Igualmente, se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, con fuerza entre 2 y 5 y acompañados de marejadilla o marejada y mar de fondo de 1 a 2 metros, de noroeste en algunas áreas y del sureste en otras.
La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE
Poco nuboso en general, salvo intervalos en los litorales norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos ligeros a moderados de las máximas en la vertiente este. Viento de componente norte moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:
Arrecife: 19 / 23 ºC
FUERTEVENTURA
Poco nuboso en general, salvo intervalos en los litorales norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos ligeros a moderados de las máximas en la vertiente este. Viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte en el sur de Jandía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:
Puerto del Rosario: 19 / 23 ºC
GRAN CANARIA
Nuboso en el litoral norte con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y descensos de ligeros a moderados en el resto, especialmente en medianías del nordeste y del sur. Es probable que se superen localmente los 30 ºC en medianías del sur. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente fuertes, predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento moderado del oeste que rolará a norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:
Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 22 ºC
TENERIFE
Intervalos nubosos en el litoral norte, más compactos en el nordeste, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero descenso, moderado en zonas altas, especialmente en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, predominando las brisas en costas del oeste. En cumbres, el viento será moderado del oeste rolando a noroeste; en altas cumbres será fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada, amainando el resto del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:
Santa Cruz de Tenerife: 20 / 23 ºC
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado, salvo intervalos en el litoral norte a primeras y últimas horas, así como en el litoral sur durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en el interior, localmente moderados. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y noroeste, predominando las brisas en costas del sur. En zonas altas, el viento será moderado del oeste rolando a noroeste y amainando.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:
San Sebastián de La Gomera: 20 / 23 ºC
LA PALMA
Intervalos nubosos en los litorales norte y este, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en medianías del este. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas del oeste. En cumbres, viento flojo con predominio del noroeste, ocasionalmente fuerte en las altas cumbres.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:
Santa Cruz de La Palma: 19 / 22 ºC
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado en general. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en el interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y extremo oeste, predominando las brisas en costas del suroeste. En zonas altas, el viento será moderado del oeste, rolando a noroeste y amainando.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:
Valverde: 18 / 20 ºC
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