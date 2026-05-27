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La Aemet predice para mañana jueves en Canarias una bajada de temperaturas y nubes en algunas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un descenso de las temperaturas, aunque se podrían alcanzar los 30 grados en algunas zonas del archipiélago

Previsión del tiempo del 26 al 29 de mayo de 2026

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Briseida Viera

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Las temperaturas tenderán a bajar en Canarias este jueves, cuando no obstante podrían rozarse los 30 grados en algunas zonas y se esperan nubes en el litoral norte de las distintas islas, pero alternadas con claros, y viento moderado con posibles rachas fuertes locales, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima llegará a 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 22 en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima será de 20 grados en ambas capitales, conforme a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé del nordeste o norte moderado y con intervalos de fuerte, sobre todo en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste.

Igualmente, se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, con fuerza entre 2 y 5 y acompañados de marejadilla o marejada y mar de fondo de 1 a 2 metros, de noroeste en algunas áreas y del sureste en otras.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Poco nuboso en general, salvo intervalos en los litorales norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos ligeros a moderados de las máximas en la vertiente este. Viento de componente norte moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Arrecife: 19 / 23 ºC

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general, salvo intervalos en los litorales norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos ligeros a moderados de las máximas en la vertiente este. Viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte en el sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Puerto del Rosario: 19 / 23 ºC

GRAN CANARIA

Nuboso en el litoral norte con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y descensos de ligeros a moderados en el resto, especialmente en medianías del nordeste y del sur. Es probable que se superen localmente los 30 ºC en medianías del sur. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente fuertes, predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento moderado del oeste que rolará a norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 22 ºC

TENERIFE

Intervalos nubosos en el litoral norte, más compactos en el nordeste, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero descenso, moderado en zonas altas, especialmente en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, predominando las brisas en costas del oeste. En cumbres, el viento será moderado del oeste rolando a noroeste; en altas cumbres será fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada, amainando el resto del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 23 ºC

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos en el litoral norte a primeras y últimas horas, así como en el litoral sur durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en el interior, localmente moderados. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y noroeste, predominando las brisas en costas del sur. En zonas altas, el viento será moderado del oeste rolando a noroeste y amainando.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 23 ºC

LA PALMA

Intervalos nubosos en los litorales norte y este, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en medianías del este. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas del oeste. En cumbres, viento flojo con predominio del noroeste, ocasionalmente fuerte en las altas cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz de La Palma: 19 / 22 ºC

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado en general. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligeros descensos en el interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y extremo oeste, predominando las brisas en costas del suroeste. En zonas altas, el viento será moderado del oeste, rolando a noroeste y amainando.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

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Valverde: 18 / 20 ºC

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