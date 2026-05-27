Antonio Luis González, presidente de FEDECO: “El incremento de los alquileres rompe cualquier equilibrio económico”

La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (FEDECO) alerta de que los precios han aumentado más de un 30% desde la pandemia, una situación que califican de “insostenible” para miles de autónomos y pequeñas empresas. Antonio Luis González, presidente de FEDECO, señaló en el programa Herrera en COPE Tenerife que se trata de una situación “límite” para numerosos autónomos, que ven cómo el alquiler se convierte en su principal gasto mensual.

El mercado inmobiliario, cuesta arriba y sin frenos

Desde FEDECO advierten de que el incremento de los alquileres comerciales no ha tenido ningún tipo de contención en los últimos años, a diferencia de lo ocurrido en el mercado de la vivienda. Además, señalan que desde 2020 los precios de los locales en zonas turísticas y capitales del Archipiélago han acumulado subidas superiores al 30%, generando una presión difícil de sostener para la gran mayoría de los negocios.

Una trabajadora de un pequeño negocio del archipiélago / Carsten W. Lauritsen

Según los datos del observatorio del trabajador autónomo, el 47% de los autónomos en Canarias afirma que el alquiler del local es su principal coste profesional. Además, un 43% destina más de una cuarta parte de sus ingresos únicamente al pago del alquiler, lo que reduce considerablemente su capacidad para afrontar otros costes como suministros, personal, impuestos o inversión. En algunos casos, la situación es aún más extrema. FEDECO ha puesto como ejemplo una peluquería en la calle El Pilar que destina cerca del 50% de su facturación exclusivamente al pago del alquiler.

El mercado local, un modelo en riesgo

Desde la federación se insta a la ciudadanía a apoyar el comercio local, ya que cada compra en un pequeño negocio contribuye directamente a mantener el empleo y el tejido económico de los barrios. La subida de los alquileres está provocando la desaparición progresiva del comercio tradicional en favor de grandes cadenas y franquicias.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, en un comercio de Triana, Gran Canaria. / LP/DLP

Este fenómeno está generando lo que denominan la “desertificación comercial”, donde las zonas céntricas pierden identidad y los negocios locales son sustituidos por modelos comerciales estandarizados. FEDECO alerta de que este proceso está haciendo que “todas las ciudades se parezcan cada vez más entre sí”, perdiendo su carácter propio.

¿Qué medidas propone FEDECO?

Para intentar paliar esta situación, la federación propone medidas como la creación de bolsas de alquiler de locales o la intervención de la administración en la gestión de espacios vacíos. El objetivo sería garantizar precios más estables que permitan la continuidad del pequeño comercio en zonas especialmente tensionadas.

La subida de los alquileres comerciales se consolida así como uno de los principales retos para el tejido empresarial de Canarias, especialmente en un contexto de alta dependencia del turismo y fuerte presión inmobiliaria en las zonas urbanas. Sin medidas que estabilicen el mercado, FEDECO advierte de que el riesgo de cierre de miles de pequeños negocios podría seguir aumentando en los próximos años.