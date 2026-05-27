El archipiélago canario llena todas las plazas MIR y EIR en la convocatoria de 2025-26
El Servicio Canario de la Salud supera la media nacional de crecimiento en la oferta de plazas FSE, alcanzando 465 en la convocatoria de este año
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó que el archipiélago ocupó la totalidad de las 465 plazas ofertadas en la convocatoria 2025-26 de Formación Sanitaria Especializada (FSE), en todas las especialidades. El departamento autonómico indicó que Canarias se sitúa como la primera región del país que completa todas las plazas para médicos y enfermeros interno residentes (MIR y EIR), además de otras categorías.
El Servicio Canario de la Salud (SCS) ofertó 465 plazas, la cifra más alta en el sistema sanitario canario para formación de especialistas. La Consejería precisó que la oferta supuso 141 plazas más que en 2018 y 29 más que en 2023, con un aumento por encima de la media nacional, que cifró en un 3%.
Crecimiento de la oferta y nuevas especialidades
La convocatoria en Canarias incluyó cinco plazas más que la anterior e incorporó, como novedad, formación en Inmunología y en Medicina de Urgencias y Emergencias, según la información facilitada por Sanidad.
En el ámbito de Atención Primaria, el archipiélago cubrió el cupo máximo de plazas acreditadas con 122 plazas. De ese total, 92 correspondieron a Medicina Familiar y Comunitaria, dos más que en la convocatoria anterior, y 30 a Enfermería Familiar y Comunitaria.
El bloque de Salud Mental
En el resto de especialidades, la Consejería destacó el bloque de Salud Mental, que sumó 41 plazas como parte del impulso estratégico del área. En concreto, la oferta incluyó 12 plazas de Psiquiatría, 10 de Psicología clínica y 17 de Enfermería especialista en Salud Mental.
Además, la convocatoria contempló dos plazas de Psiquiatría infantil y de la adolescencia, dentro del cómputo global de formación sanitaria especializada, según detalló el departamento autonómico.
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