Canarias se enfrenta de nuevo a Aena: "No pinta nada en la negociación política para la participación en la gestión de los aeropuertos"

Nuevo mensaje claro del Gobierno de Canarias a la empresa semipública Aena: "No pinta nada en la negociación política de la participación en la gestión de los aeropuertos". El aviso, lanzado este miércoles en el Parlamento autonómico por el consejero de Obras Públicas y Movilidad, Pablo Rodríguez, es toda una declaración de intenciones y se produce justo una semana después de que el presidente Fernando Clavijo aceptara la propuesta del Estado de negociar una participación en los aeropuertos similar a la que Pedro Sánchez pactó en marzo con el lendakari Imanol Pradales.

"No estamos pidiendo un asiento en el Consejo de Administración de Aena, sino participar de forma activa en las decisiones e incluso en el establecimiento de las tasas sobre la base de lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, así que Aena en esta discusión no pinta nada, es solo un operador que deberá asumir el marco legislativo estatal y canario que ambos gobiernos decidan", insistió el consejero.

Estas declaraciones del consejero muestran que, al menos de momento, las críticas se dirigen más al presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena -que ha sido muy beligerante con la petición canaria- que al propio Estado, sobre todo porque el pasado 20 de mayo el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, movió ficha tras cuatro meses de confrontación cuando trasladó al Ejecutivo canario una fórmula "en los mismos términos" que la alcanzada hace dos meses con Euskadi.

Varias aeronaves en la pista de uno de los aeropuertos de Canarias. / A. Castellano

Voz pero sin voto

Un modelo aceptado por Clavijo y que abre la puerta a que la Comunidad Autónoma tenga voz en decisiones sobre infraestructuras aeroportuarias, inversiones o conectividad, aunque sin capacidad ejecutiva ni poder vinculante sobre Aena. Es decir, tendrá voz, pero no voto.

La propuesta de Torres plantea abrir una ronda de intercambio de documentos para cerrar un acuerdo que podría elevarse a una próxima comisión bilateral de transferencias entre ambas administraciones en el próximo mes de junio, indica el Ministerio.

El titular canario de Movilidad recuerda a Maurici Lucena que su empresa es "un mero operador" no político

La fórmula incluye la creación de un órgano bilateral para los aeropuertos de interés general situados en el Archipiélago para participar en la planificación aeroportuaria, la conectividad, la calidad del servicio, las políticas medioambientales o las inversiones previstas en las infraestructuras. Además, permite realizar aportaciones al DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) que fija el marco inversor plurianual de Aena.

Pasajeros esperando para facturar en un aeropuerto de Canarias. / José Pérez Curbelo

Carta para conocer la letra pequeña de la propuesta

Precisamente el Ejecutivo de Clavijo remitió el 25 de mayo una carta pidiendo a las autoridades estatales implicadas que aclaren de forma pormenorizada los términos de la propuesta, y por eso Rodríguez no arremetió en el Parlamento, como en anteriores ocasiones, contra el Gobierno central.

La presión se mantiene contra Lucena, al que tanto Clavijo como el propio Rodríguez acusaron de primar los intereses del 49% que suponen los accionistas privados antes que del 51% que representa el interés general de la ciudadanía, hasta el punto que el jefe del Ejecutivo autonómico reclamó en abril al Estado su destitución: "Igual es el momento de que el Gobierno de España lo cambie".

Pese a todo, el consejero lanzó una puya a Torres cuando anunció que iniciaba el proceso de transferencias en aeródromos, lo que ya se recogía en el Estatuto anterior a 2018: "Llevamos más de un año negociando con AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) un convenio de colaboración en la gestión de aeropuertos que no son de interés general", concluyó.