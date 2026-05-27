Canarias firma menos hipotecas pero un 17,5% más caras que hace un año

Suma y sigue. Lejos de un cambio de rumbo en los precios de la vivienda, la emergencia habitacional continúa reflejándose tanto en las calles como en las estadísticas. El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado este miércoles y referido a la evolución de las hipotecas en marzo refleja los altos precios del mercado. El Archipiélago fue una de las únicas cinco comunidades donde la cantidad de nuevas viviendas hipotecadas descendió de marzo a marzo, frente a un aumento medio del 9% en el conjunto del país. Sin embargo, esa caída no se tradujo en menos dinero en circulación. Al contrario, el capital prestado aumentó un 17,3%, lo que en términos absolutos se traduce en un total de 223,643 millones de euros. Todo ello en una lectura evidente en la que cada operación exige más esfuerzo financiero.

El número de hipotecas en Canarias cayó un 8,5% con respecto a marzo de 2025, pasando de 1.539 a 1.408. El ladrillo ya no se mueve al ritmo frenético de los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. Eso sí, el mercado se ha enfriado –ligeramente– en volumen, pero no en precio. La cuantía media de los préstamos concedidos en marzo para comprar pisos y casas en las Islas alcanzó los 158.837 euros por vivienda hipotecada, mientras que en marzo de 2025 era de 123.855 euros.

Cabe resaltar que la cifra refleja solo la parte financiada por el banco y no el desembolso previo que debe asumir el comprador. Para acceder al préstamo, las entidades suelen exigir un ahorro inicial cercano al 30% del precio de la vivienda: alrededor de un 20% para cubrir la parte que no financia el banco y otro 10% para afrontar impuestos, notaría, registro y otros gastos asociados a la compraventa. Es decir, antes incluso de empezar a pagar la cuota mensual, una familia debe haber reunido una cantidad considerable para poder entrar en el mercado.

Los datos difundidos este miércoles por el INE también confirman que el tipo de interés medio en las hipotecas se mantiene a orillas de la cota del 3%, sobre la que estuvo casi dos años. En concreto en marzo de 2025 se situó en el 2,97% frente al 2,84% de marzo de este año.

Hipoteca Joven

En medio de esta emergencia habitacional el consejero canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha garantizado que "nadie" se va a quedar fuera por falta de financiación del programa Hipoteca Joven–Mi Primera Vivienda, pese a que solo se han consignado tres millones de euros, porque se va a revisar trimestralmente con las entidades financieras y además es un depósito que se repone según se van abonando los préstamos

Este programa permite financiar hasta el 95% del valor de adquisición del inmueble, superando el límite habitual del 80% que suelen ofrecer las entidades financieras, siempre que el precio de compra no supere los 250.000 euros. El consejero, que ha comparecido en el pleno del Parlamento de Canarias para explicar este programa, no ha concretado cifras de posibles beneficiarios, pero en un cálculo por encima ha expuesto que hay 5.600 viviendas a la venta en Canarias por debajo de ese precio máximo.

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Por su parte la oposición considera que más que un programa es “una campaña de propaganda”. Así lo aseguró la diputada del PSOE Alicia Pérez quien además calcula que la partida alcanzará a beneficiar a entre 80 y 100 personas.