Clavijo urge al Estado a defender ante Bruselas que Canarias siga exenta del pago de derechos de emisión

Hasta dos o tres euros más por viajar entre islas y entre 15 y 20 euros adicionales por volar a la Península. Ese sería el encarecimiento que provocaría la aplicación del sistema de derechos de emisión —ETS— en la conectividad aérea de Canarias, según un informe ejecutivo que analiza el impacto de esta normativa en el archipiélago. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Gobierno central que defienda “de manera firme y contundente” ante la Unión Europea la “necesidad imperiosa” de mantener las exenciones previstas para las regiones ultraperiféricas (RUP) en la legislación climática comunitaria. En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Clavijo insta al Ejecutivo español a dar la batalla en Bruselas para garantizar que las conexiones aéreas y marítimas entre las Islas, así como las que enlazan el Archipiélago con la Península, continúen exentas del pago de ETS más allá de 2030.

La normativa actual solo computa el 50% de las emisiones en las conexiones marítimas con terceros países, mientras que aplica el 100% a las rutas con Canarias. El Gobierno autonómico pretende corregir esta diferencia aprovechando la revisión normativa que prepara el equipo de Ursula von der Leyen, con el objetivo de evitar que los puertos del Archipiélago sigan penalizados por el desvío de tráfico marítimo hacia instalaciones del norte de África.

En esta línea, un informe encargado por el Ejecutivo canario alerta de las distorsiones competitivas que los derechos de emisión (ETS) están generando en los puertos de las Islas, ya que solo están exentas las rutas aéreas y marítimas con la Península, pero no las conexiones marítimas con el resto de países europeos. La petición llega en un momento clave, coincidiendo con la evaluación que Bruselas realiza de las directivas del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión para el transporte aéreo y marítimo, cuyas conclusiones se conocerán antes del verano y determinarán si se mantiene la exención para las regiones ultraperiféricas y si se modifican las tasas aplicadas a los puertos de países terceros.

Desvío del tráfico hacia rutas alternativas

El jefe del Ejecutivo canario advierte de que la aplicación plena de este sistema en Canarias supondría un incremento de los costes del transporte y podría provocar el desvío del tráfico marítimo hacia rutas alternativas. A su juicio, estas consecuencias tendrían un impacto directo en sectores clave como el turismo y el comercio, además de afectar al desarrollo socioeconómico del Archipiélago.

"Resulta fundamental que desde el Gobierno central se traslade a la Comisión Europea de manera firme y contundente la necesidad imperiosa de mantener dichas exenciones más allá de 2030", reclama Clavijo a Sánchez. "De lo contrario", añade, "el impacto negativo que podría acarrear para nuestro Archipiélago sería nefasto, habida cuenta de los condicionantes propios de Canarias como RUP y la falta de alternativas de conectividad por tierra".

Ante este peligro, el presidente destaca que Francia y Portugal ya han iniciado acciones en defensa de sus respectivas regiones ultraperiféricas, por lo que estima fundamental que España "se sume a esta posición común para trasladar un mensaje de unidad ante las instituciones europeas".

Diálogo en Bruselas

Este frente común de los tres Estados con territorios amparados por el artículo 349 del Tratado de la UE es considerado clave por parte del Gobierno de Canarias en un momento en que el Ejecutivo europeo ultima el informe sobre el efecto de los ETS en sus dos primeros años de aplicación.

La carta a Pedro Sánchez llega tras la intensa agenda de trabajo centrada en este asunto que el presidente Fernando Clavijo mantuvo en Bruselas hace unas semanas. Se reunió entonces con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera; el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas; y el equipo del gabinete del comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra.

Clavijo consiguió el respaldo claro del comisario Tzitzikostas al blindaje de las exenciones RUP en los ETS, mientras que la vicepresidenta Ribera confirmó que Bruselas está inmersa en la actualidad en un "proceso de escucha", razón por la que Canarias reclama al Estado que eleve en estos momentos la presión, de la mano de Francia y Portugal, sobre la Comisión Europea.