La DGT lo confirma: la norma que muchos peatones canarios desconocen al caminar fuera de poblado y puede poner su vida en peligro

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido recordar a los peatones a través de sus canales oficiales cuáles son las normas básicas que deben seguir para garantizar su seguridad vial, especialmente en vías urbanas e interurbanas.

Aunque muchos consideren que las normas de circulación solo afecta a los conductores, lo cierto es que los peatones también deben cumplir con determinadas obligaciones cuando transitan por las vías públicas.

Cómo deben caminar los peatones por la ciudad

"Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él", recuerda la DGT.

En vías urbanas, los peatones deben circular siempre por las aceras y hacerlo preferiblemente por el centro, evitando caminar demasiado cerca del bordillo o pegados a las fachadas y deben recordar que nunca deben invadir la calzada salva para cruzarla por los pasos de peatones correspondiente.

Tráfico insiste en que los peatones deben seguir una serie de pautas:

Utilizar los pasos habilitados y respetar los semáforos.

y respetar los semáforos. Contar con buena visibilidad para comprobar los vehículos que se aproximan y evitar cruzar entre vehículos aparcados.

para comprobar los vehículos que se aproximan y evitar cruzar entre vehículos aparcados. Mirar primero a la izquierda, después a la derecha y nuevamente a la izquierda antes de cruzar.

En vías fuera de poblado

Fuera de poblado, la normativa es diferente y la DGT ha querido refrescar a los peatones cómo deben caminar. Deben hacerlo siempre por el lado izquierdo de la carretera para poder ver de frente los vehículos que se aproximan. En el caso de que haya un arcén, deben utilizado. Por el contrario, deben caminar lo más pegados al borde de al calzada. "Si son varias las personas, deberán ir una detrás de otras, en fila india", avisan.

La DGT también recuerda que, fuera de poblado y durante la noche o con mala visibilidad, los peatones deben llevar algún elemento luminoso o reflectante homologado para ser visibles ante los conductores. Aconseja utilizar ropa clara para aumentar la visibilidad.

Prohibido caminar por autopistas y autovías

"En autopistas y autovías está prohibida la circulación de peatones. Sólo si en caso de accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia, fuera necesario solicitar auxilio, el conductor u otro ocupante podrá salir del vehículo (llevando siempre un chaleco reflectante de alta visibilidad), sin que el resto de los ocupantes pueda transitar por la calzada. Normalmente a la entrada de las autopistas o autovías existe un cartel informativo que indica la prohibición de circular a los peatones, no obstante si no existiese, siempre está señalizada con la señal general de autovía o autopista", explica Tráfico.

Extremar la precaución y seguir las normas básicas facilitadas desde la DGT ayudar a garantizar la seguridad vial y prevenir atropellos.