"Queremos nuestras casas": Las Rehoyas exige la entrega de sus viviendas, que acumulan un año y medio de retraso

Los retrasos en la reposición de Las Rehoyas se acumulan, y con ellos la paciencia de las familias que esperan las llaves de sus nuevas viviendas. Al grito de "queremos nuestras casas, no más esperas", vecinas y vecinos del barrio se manifestaron este miércoles a las puertas del parque de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, para reclamar una entrega que estaba prevista para el último trimestre de 2024.

Las obras de este edificio de 148 viviendas han atravesado múltiples demoras por diversos motivos: los trámites burocráticos, aspectos técnicos inesperados o la necesidad de incorporar nuevas adaptaciones de acuerdo con la normativa vigente. A ello se suman los trabajos para acondicionar la parte exterior, que llevan pendientes desde hace casi dos años, cuando se terminó el resto de la construcción del inmueble.

"Angustia y desesperación"

La incertidumbre sobre las fechas en que recibirán las llaves ha causado "angustia y desesperación" entre los vecinos, que ya convocaron una manifestación en enero de este año. Una de las afectadas por los consecutivos retrasos es Valentina González, que vive de alquiler desde 2018 porque su casa "se estaba cayendo a cachos".

El caso de María de la Cruz es distinto, puesto que ella sigue viviendo en la casa antigua a la espera de recibir la nueva. Sin embargo, a causa de su mal estado, ha tenido que tirar varios muebles que se le han estropeado por la incidencia de las humedades.

El plan de reposición

Las grietas, las goteras o la caída de cascotes de gran tamaño son un problema que atraviesa a múltiples viviendas de Las Rehoyas, motivo por el que se puso en marcha el plan de reposición para sustituirlas. Se trata de edificios que fueron construidos en los años 60 del siglo pasado con materiales precarios, por lo que también carecen de ascensores.

El plan de reposición de Las Rehoyas se erige como la mayor operación de renovación urbanística que se ha proyectado en Canarias. Plantea la construcción de casi 2.600 hogares, aunque apenas se ha culminado el primer inmueble de 148 viviendas que aún no han sido entregadas a las familias correspondientes.