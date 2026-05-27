España homenajea en Buenos Aires a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina

El Gobierno de España ha rendido homenaje en Buenos Aires a las 307 personas españolas desaparecidas durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. El acto tuvo lugar en la Embajada de España en Argentina y contó con la presencia de familiares de las víctimas.

La ceremonia, organizada en colaboración con la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos, estuvo presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Antes del acto principal, Torres realizó una ofrenda floral junto al embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, en el monumento a la vida y la dignidad, situado en los jardines de la Cancillería. Posteriormente, el ministro entregó las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a varias familias de personas desaparecidas.

Este homenaje es el segundo que impulsa el Gobierno de España tras el celebrado el pasado 17 de abril en Madrid. Durante su intervención, Ángel Víctor Torres defendió las políticas de Memoria Democrática como un eje esencial para la convivencia y el progreso, y subrayó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y recuerden a quienes se sacrificaron por la democracia.

El ministro recordó que tanto España como Argentina han sufrido las consecuencias del totalitarismo y del terror de Estado. Por ello, afirmó que existe el deber de recuperar la memoria de las vidas truncadas, reconstruir el pasado y evitar que el olvido vuelva a ser la respuesta.

El Gobierno de España rinde homenaje en Buenos Aires a las víctimas españolas desaparecidas durante la dictadura argentina, en un acto celebrado en la Embajada de España. / Marcelo Capece

El testimonio de los familiares

En nombre de las familias intervino Consuelo Castaño, emigrada desde Galicia a Argentina cuando tenía apenas seis años. Castaño fue detenida en Campo de Mayo, juzgada por un tribunal militar y encarcelada durante cuatro años junto a su familia en 1979, incluidas sus hijas y su esposo, Regino Adolfo González, de quien nunca más se tuvo noticia.

Durante su intervención, agradeció la presencia del ministro y el trabajo realizado por el equipo de antropología forense, la Embajada española y la comisión de desaparecidos para reconstruir la memoria de las víctimas españolas. También señaló que las familias celebraban este homenaje desde el dolor, pero también desde la defensa de sus ideales.

El nombre de Regino Adolfo González, junto al de las 307 víctimas españolas asesinadas o desaparecidas por la Junta Militar argentina, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado tras la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo, coincidiendo con el 50 aniversario del golpe militar en Argentina.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el homenaje celebrado en la Embajada de España en Argentina a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina. / Marcelo Capece

Entre las víctimas también figura Claudia García Iruretagoyena, desaparecida junto a su esposo, Marcelo Ariel Gelman. Claudia estaba embarazada de siete meses cuando su marido fue asesinado y ella fue trasladada a Montevideo. Allí dio a luz en un centro clandestino de Uruguay a una niña que fue entregada en adopción. En el año 2000, su hija recuperó su identidad como Macarena Gelman García, quien también estuvo presente en el homenaje.

La directora del Museo Sitio de Memoria ESMA de Buenos Aires, Maiky Gorosito, leyó durante el acto la carta abierta que el poeta Juan Gelman, abuelo de Macarena y padre de Marcelo, dedicó a su nieta cuando cumplió 19 años, sin conocer todavía su paradero ni saber si era hombre o mujer.

Ángel Víctor Torres entrega las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a familiares de españoles desaparecidos durante la dictadura argentina de 1976-1983. / Marcelo Capece

Garantía para los procesos de nacionalización

Durante el acto, el Gobierno de España también abordó el proceso de nacionalización vinculado a la Ley de Memoria Democrática. Argentina concentra más del 40% de las solicitudes presentadas en todo el mundo al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.

Esta norma permite acceder a la nacionalidad española a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido originariamente españoles y hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación o identidad sexual.

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En Argentina, las solicitudes superan ya el millón, de las cuales 85.981 personas han sido inscritas. Ángel Víctor Torres aseguró que todas aquellas solicitudes que cumplan los requisitos y hayan sido presentadas en tiempo y forma antes del 23 de octubre de 2025, fecha de finalización de la prórroga, tendrán garantizada la obtención de la nacionalidad española.