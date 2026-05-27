El examen que abrirá la PAU 2026 en Canarias llega con cambios importantes: menos memorizar y más redactar y razonar

La cuenta atrás para la PAU 2026 ya ha comenzado en Canarias y, aunque el calendario oficial fija las pruebas entre el 2 y el 5 de junio, hay un examen que concentra buena parte de la inquietud del alumnado: Lengua Castellana y Literatura II. La asignatura volverá a abrir la selectividad para miles de estudiantes, pero esta vez lo hará con un modelo distinto que cambia la forma de enfrentarse al estudio y también la manera de obtener nota.

La principal novedad está en la estructura del examen. Desaparece el sistema basado en elegir entre dos pruebas prácticamente diferentes y la optatividad queda mucho más limitada. Eso significa que los estudiantes ya no podrán centrar la preparación en determinados bloques “más fáciles” o previsibles, sino que tendrán que dominar la asignatura de forma mucho más equilibrada.

Durante el curso habrá dos convocatorias: la ordinaria, los días 2, 3, 4 y 5 de junio de 2026, y la extraordinaria, entre el 30 de junio y el 2 de julio. Además, en la convocatoria de junio el alumnado se dividirá por modalidades. El primer día acudirán los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y modalidad General para realizar las pruebas comunes, mientras que el segundo día será el turno de Ciencias.

Un examen donde ya no basta con memorizar

El modelo oficial deja claro que la nueva PAU quiere medir mucho más que conocimientos teóricos. El examen de Lengua estará dividido en tres grandes bloques: comunicación escrita, reflexión sobre la lengua y educación literaria.

La primera parte tendrá un peso especialmente importante porque se centrará en la comprensión y la expresión escrita. En uno de los modelos facilitados aparecen textos periodísticos relacionados con redes sociales, noticias falsas y plataformas digitales. A partir de ellos, el alumnado deberá identificar temas e ideas principales, analizar funciones del lenguaje y redactar textos argumentativos completos.

Ya no se trata únicamente de escribir una opinión rápida. Los estudiantes tendrán que construir textos coherentes, con introducción, argumentos, contraargumentos y conclusión. Muchos docentes consideran que precisamente esta parte puede convertirse en la más decisiva porque pone a prueba la capacidad real para organizar ideas y expresarse con claridad.

Además, el modelo muestra un cambio de enfoque importante: el examen busca comprobar si el alumnado comprende y sabe aplicar los conocimientos, no solo si memoriza conceptos aislados. Por ejemplo, en sintaxis no bastará con señalar una función dentro de una oración, sino que habrá que justificar razonamientos y explicar relaciones entre diferentes elementos del texto.

Comienza la PAU en Canarias / LP/DLP

Las faltas de ortografía podrán costar la nota

Uno de los aspectos que más está llamando la atención entre estudiantes y profesores es el peso de la ortografía. Las faltas podrán restar hasta dos puntos en total. Cada error ortográfico descontará 0,2 puntos y cada tilde incorrecta, 0,1.

En una prueba donde unas décimas pueden decidir el acceso a carreras con notas de corte muy altas, la corrección lingüística se convierte en un elemento fundamental. Revisar antes de entregar ya no será un simple consejo de última hora, sino casi una estrategia obligatoria.

También se penalizarán problemas relacionados con coherencia, cohesión o adecuación textual. Esto refuerza la idea de que el examen quiere valorar la competencia comunicativa completa del alumnado y no solo la acumulación de contenidos teóricos.

Lorca, Carmen Laforet y Gata Cattana entre los autores seleccionados

El bloque de Educación Literaria será otro de los puntos clave de la prueba. El alumnado tendrá que responder preguntas relacionadas con teoría literaria, análisis de poemas y comentarios sobre lecturas trabajadas durante el curso.

Entre las obras y autores incluidos aparecen nombres clásicos y contemporáneos. Federico García Lorca estará presente con La casa de Bernarda Alba, Carmen Laforet con Nada y Miguel Hernández con poemas como Nanas de la cebolla. También figuran autores como Rubén Darío, Antonio Machado, Gloria Fuertes, Vicente Aleixandre o Dámaso Alonso.

Pero una de las novedades más llamativas es la incorporación de voces más actuales y cercanas a las nuevas generaciones, como Gata Cattana, Andrea Abreu, Natalia Sosa o Camila Sosa Villada. El nuevo enfoque literario busca combinar tradición y contemporaneidad, además de ampliar la representación de literatura canaria, hispanoamericana y escrita por mujeres.

La selección oficial también introduce textos narrativos breves, cuentos y microrrelatos, además de obras teatrales y novelas contemporáneas.

Una PAU más centrada en comprender y argumentar

El nuevo modelo confirma un cambio de filosofía respecto a años anteriores. La selectividad seguirá exigiendo estudio y preparación, pero comprender los textos, saber argumentar y escribir correctamente tendrá un peso mucho mayor.

El alumnado deberá demostrar capacidad crítica, soltura escrita y habilidad para relacionar ideas. Y eso convierte al examen de Lengua Castellana y Literatura en una de las pruebas más completas y exigentes de toda la PAU 2026.

Inglés, Historia y Filosofía el mismo día

Tras Lengua Castellana llegará la prueba de Lengua Extranjera II, prevista para las 12:00 horas tanto el martes como el miércoles.

Ese mismo día por la tarde, a partir de las 16:00 horas, los estudiantes deberán enfrentarse a Historia de España o Historia de la Filosofía, una de las principales novedades implantadas en los últimos cursos, ya que el alumnado puede escoger entre ambas materias en la fase general.

Matemáticas, Biología o Física en los siguientes días

Las materias específicas se repartirán entre el jueves 4 y el viernes 5 de junio. Entre las asignaturas previstas aparecen Matemáticas II, Física, Química, Biología, Geografía, Latín II, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio o Tecnología e Ingeniería II.

La convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará posteriormente los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Estas serán las sedes en Gran Canaria

La ULPGC también ha confirmado las sedes donde se desarrollarán las pruebas en Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria habrá varias subsedes repartidas entre el Campus de Tafira y el Edificio de La Granja, mientras que en el norte las pruebas se realizarán en el IES Agáldar. En el sur de la Isla, la sede estará ubicada en el IES Gran Canaria, en el Cruce de Sardina, y en Telde los exámenes se celebrarán en el IES Juan Pulido Castro, en Arnao.

Además, la ULPGC ha advertido de que en algunas sedes, como Tafira o Lanzarote, será necesario repartir al alumnado en varias subsedes debido al elevado número de estudiantes previstos.