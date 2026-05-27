Iberia Express programa ocho vuelos y casi 1.500 plazas adicionales con motivo de la visita del Papa

Iberia Express reforzará sus conexiones entre Madrid y Canarias con motivo de la visita del papa León XIV al Archipiélago. La compañía aérea ha anunciado ocho vuelos adicionales entre el 9 y el 13 de junio, además de cerca de 1.500 plazas extra para facilitar los desplazamientos durante la visita del Pontífice a Gran Canaria y Tenerife.

En www.iberiaexpress.com se pueden encontrar tarifas desde 48 euros por trayecto para asistir a la visita del pontífice a Canarias. La aerolínea incrementará especialmente las rutas entre Madrid, Gran Canaria y Tenerife, en un contexto de alta demanda previsto para esas fechas.

Más vuelos entre Madrid y Canarias

En concreto, Iberia Express ha programado dos vuelos adicionales en la ruta Madrid–Gran Canaria los días 9 y 10 de junio. A ello se suman otros tres vuelos extra entre Madrid y Tenerife durante los días 10 y 11 de junio, así como tres conexiones más para el regreso Tenerife–Madrid los días 12 y 13 de junio.

Archivo - Avión de Iberia volando. Imagen de Archivo. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

En total, la compañía añadirá cerca de 1.500 asientos adicionales respecto a su programación habitual. Según ha informado la aerolínea, en su página web ya pueden encontrarse billetes desde 48 euros por trayecto para viajar a Canarias durante la visita del Pontífice.

Un “puente aéreo” con el Archipiélago

Iberia Express mantiene actualmente una de las mayores operaciones aéreas entre Madrid y Canarias. Durante la temporada de verano, la compañía superará los 400 vuelos semanales entre el Archipiélago y la capital española. La aerolínea operará vuelos directos con Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, reforzando así la conectividad de las islas tanto para residentes como para turistas.

Entre las frecuencias previstas destacan hasta 11 vuelos diarios por sentido con Gran Canaria y hasta 13 vuelos diarios con Tenerife, sumando las operaciones entre los aeropuertos del norte y del sur. Además, Iberia Express operará hasta cuatro vuelos diarios con Lanzarote y Fuerteventura, y hasta tres conexiones diarias con La Palma.

Billetes desde 48 euros para asistir a la visita papal

La compañía ha destacado que este refuerzo permitirá facilitar la movilidad de los asistentes que deseen acudir a los actos previstos durante la visita de León XIV a Canarias. Los billetes promocionales parten desde los 48 euros por trayecto, aunque las tarifas pueden variar en función de la disponibilidad y la demanda.

Un avión A321neo de Iberia Express en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna / E. D. / L. P.

Canarias, uno de los mercados clave de Iberia Express

Iberia Express continúa consolidando su presencia en Canarias, uno de sus principales mercados nacionales. La compañía, integrada en el Grupo Iberia, lidera actualmente las rutas entre Madrid y los archipiélagos canario y balear.

La aerolínea opera una flota de 23 aviones y mantiene un modelo híbrido que combina vuelos de bajo coste con servicios Business y conexiones internacionales. Además, según la consultora Cirium, Iberia Express se ha situado en 2025 como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.