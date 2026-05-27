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Inversión de 42.436 euros en bombas de perfusión para optimizar la atención en urgencias de Gran Canaria

La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria incorpora 20 dispositivos para mejorar la administración de fármacos intravenosos en urgencias de centros de salud.

Momento de la jornada formativa para el manejo de las nuevas bombas.

Momento de la jornada formativa para el manejo de las nuevas bombas. / LP/DLP

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, incorpora veinte bombas de perfusión continuada para la administración de determinados medicamentos intravenosos en los servicios de Urgencias de centros de salud de la isla.

La Gerencia señala que la implantación de este equipamiento permite una administración “precisa, segura y continuada” de fármacos intravenosos en situaciones críticas y prolongadas, en especial medicamentos vasoactivos, antiarrítmicos y sedantes.

Optimización de la atención y el tratamiento de las personas

Según la información facilitada, el objetivo es optimizar la atención y el tratamiento de personas que requieren administración intravenosa continuada en contextos de urgencias o en escenarios en los que se producen desplazamientos y se necesita mantener la perfusión de la medicación.

Los dispositivos se destinan a los Servicios de Urgencias de los centros de salud con mayor carga asistencial, con el fin de facilitar el manejo de pacientes que necesitan perfusión continua en un entorno de alta presión asistencial.

Centros con mayor demanda: de Maspalomas a Gáldar

Entre los centros de salud que recibirán estas bombas figuran Maspalomas, El Doctoral, Ingenio, El Calero, Barrio Atlántico, Guanarteme, Tamaraceite, La Isleta, Arucas y Gáldar, de acuerdo con la relación difundida por la Gerencia.

La distribución se amplía también a los puntos de Atención Continuada (PAC) del Área de Salud de Gran Canaria que, por razones geográficas, se encuentran alejados o presentan un acceso más complejo.

Una inversión de 42.436 euros

En este caso, se incluyen los PAC de los centros de salud de Mogán, Agüimes, La Aldea de San Nicolás, Santa Brígida, Teror, Valsequillo, Artenara-Tejeda, Moya, Santa María de Guía y Vega de San Mateo.

La incorporación del equipamiento supone una inversión de 42.436 euros, que incluye tanto la bomba de perfusión como los materiales fungibles necesarios para su uso, además de acciones formativas dirigidas a profesionales sanitarios de los centros mencionados.

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