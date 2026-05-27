Jorge Leal, diseñador gráfico canario: "La IA es una muleta donde apoyarse con una base creativa"

¿Cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta para ilustrar con IA?

Dependemos de los prompt, que son la información que tú le pides a la IA para que saque un tipo de estética. Hay prompt predefinidos que ya vienen marcados, que se ponen de moda, y eso hace que casi todo tenga una misma línea. Yo creo que eso a la larga va a crear una estética muy continua en la que todo tenga el mismo aspecto, y va a cansar. Como diseñador, yo trabajo muchas de esas cosas en Photoshop para darle un poquito más de personalidad a lo que te da la IA por defecto. Nunca ofrezco un logotipo, una tipografía o un cartel que me genere una IA porque falta aportar algo más humano.

¿Cómo compagina el trabajo de diseñador con la IA?

Bocetar es un trabajo de ilustración casi de usar y tirar, porque simplemente es para que el cliente vea qué camino vas a tomar. Cuando me encargan el diseño de una portada de un disco o un cartel, muchas de las cosas que antes tenía que bocetar ahora la IA me ayuda con esa primera pista. Te ahorra mucho tiempo, pero para mí tiene el problema de que el cliente, antiguamente, dependía de tu creatividad. Ahora ellos también trabajan con IA, te dan un briefing de lo que ellos andan buscando con una estética generada con IA. Tiene unas limitaciones, pero proponer es más complicado porque el cliente ya viene con algo en la cabeza. Antes podía esperar por una propuesta de trabajo una semana y, ahora, al día siguiente te pueden estar llamando diciendo: "¿Por qué tardas tanto? Porque yo ayer lo generé muy rápido".

Construcción artificial del Dedo de Dios realizada con IA / Jorge Leal

¿Puede ser una amenaza?

Aunque la IA facilite el trabajo, es como decir que te vas a dedicar a ser granjero porque tienes un tractor. Tienes que seguir puliendo muchísimas cosas. Al final, las propias empresas son un poco reacias a que la IA mande demasiado en según qué proyectos. Quieren poder sacar pecho de que eso lo ha hecho alguien y es un encargo personal, solo de ellos. Tienen ese miedo a la repetición.

¿Hay que formarse para utilizar bien la IA?

Yo creo que en todas las disciplinas hay que formarse. La IA entra como un juego, todo es muy fácil al principio, pero te das cuenta de que estás dando vueltas en dos carriles y tú no estás creando, sino que dependes de una gran diseñadora IA. Está todo muy unificado a unos criterios muy cerraditos y todo el mundo genera, más o menos, la misma estética y los mismos diseños. Por lo menos debe haber una base creativa. Esto es casi una muleta donde apoyarse y seguir caminando. No puede sacar un cartel espectacular porque todavía no tiene la capacidad. Es como hablar con un bebé listo. Ahora mismo es tan espectacular todo lo que se genera que estamos acostumbrándonos a que esa es la línea a seguir. Lo más importante es saber utilizarla con cabeza y que dentro de diez años va a haber una saturación.

Imagen generada con IA del auditorio Alfredo Kraus cubierto de nieve / Jorge Leal

¿Cuánto tiempo lleva aplicando la IA a su trabajo?

De una manera potente, alrededor de un año y medio. Al principio fue por curiosidad. Comencé haciendo montajes de vídeo en programas de maquetación con referencias a aspectos de Canarias. Casi como un hobby para empezar a entender un poquito cómo iba la idea. Creaba una especie de videoclips relacionados con Canarias, algunas veces con un tono cómico haciendo crítica social, y otras veces para ensalzar la Isla. Todo esto empezó a tener éxito, subieron los seguidores, y lo que era un entretenimiento puntual fue demandando más trabajo. De ahí surgieron trabajos profesionales con empresas y gente relacionada con el mundo de la imagen en general.

¿Qué tipo de encargos suele trabajar?

Llevo 25 años en el mundo del diseño, trabajando en agencias, y lo que más se hace son imágenes para eventos, campañas políticas, una actualización de las fotografías de una persona hechas con IA. He ganado dos veces el cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, festivales de cine, trabajos para el auditorio, imágenes para hoteles o empresas... Lo habitual en el mundo del diseño.

Un plátano gigante generado con IA en un escenario desértico / Jorge Leal

¿Qué herramientas suele utilizar?

Hoy en día hay muchas herramientas que ya tienen incorporada la IA. En principio, casi todos los programas de diseño ya vienen con acceso a una IA muy potente y los programas de edición de vídeo también vienen llenos de efectos digitalizados. Antes tenías que buscar una imagen en una galería y ahora simplemente la tienes que pedir. Con una tecla solucionamos tres horas de trabajo. Lo más complicado es educarla o que ella te entienda. Cuando ya controlas cómo hablarle, es mucho más fácil.

¿Cómo es su proceso de trabajo?

Depende del caso. Generalmente pienso en la idea creativa y me sigue gustando ilustrar a mano. Una vez que la tenga, veo cómo me la presenta la IA. A lo mejor me sirve para descartar cosas. Si yo pido una información y la IA me da algo similar a lo que yo tenía en mente, eso es que va a poder generarlo casi todo el mundo. Yo lo que quiero es que el cliente vea algo que no se vaya a encontrar, que sea solo para él. También me sirve para dar referencias para el fondo de un cartel, clonar, cortar, retocar... Me da pequeños legos para montar mi castillo, pero nunca generarlo todo directamente. Si tú tienes clara la idea, lo que te va a solucionar es la velocidad de producción de cualquier actividad.

Ilustración generada con IA del chaleco de Manolo Vieira / Jorge Leal

Antes del boom de la IA, ¿era escéptico a su irrupción?

Ha llegado muy rápido, de golpe, y ha habido un acceso muy rápido de todo el mundo. En la parte de los creativos, antes se recurría a la compra de imágenes de galería, descargas de ilustraciones o archivos vectoriales que te ayudaban a encajar un diseño. La IA, hace unos años, estaba muy limitada a generar imágenes para tamaños pequeños, pero cada vez va mejorando más en cuanto a formatos grandes y ya se puede hacer, por ejemplo, una valla publicitaria. A mí me ha sorprendido la rapidez con la que avanza.

¿Cuál es el devenir de este sector en relación a la IA?

Como con cualquier novedad, nos vamos a empachar de ella por todos lados. Llegará un momento en que no nos sorprenda nada porque todo es posible. Tener tan cerca la posibilidad de ser directores de cine, músicos, ilustradores o diseñadores sin serlo hará que se explote la burbuja. La IA seguirá avanzando, se profesionalizará mucho más en sectores donde es necesaria, y la parte más bonita o visual volverá. Es una ola de modas que estará siempre, nos hará falta y nos acomodaremos, pero seguiremos todos moviéndonos.