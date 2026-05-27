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El Poder Judicial marca precedente: permite que una jueza canaria renuncie a su plaza para mantener la custodia de sus hijos

El pleno accede a la petición de la magistrada al considerar que el hecho de que no se traslade a un tribunal gallego no altera la prestación del servicio

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló (c), preside un Pleno del CGPJ.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló (c), preside un Pleno del CGPJ. / CGPJ

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo General del Poder Judicial ha marcado un importante precedente para la conciliación familiar de los jueces españoles al permitir que una magistrada de Lanzarote renuncie a la plaza que obtuvo en Galicia para mantener la custodia de sus hijos.

El fallo, sin embargo, no es aplicable en todos los casos. La situación de la jueza permite detener el concurso a tiempo debido a que aún no se había producido el cese de la persona que ocupaba el cargo y, por tanto, no supone un perjuicio a terceros ni altera la prestación del servicio.

El pleno acordó este miércoles la estimación del recurso de alzada interpuesto por la afectada contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente el 17 de febrero, por el que se rechazaba su petición de no ser trasladada a otra comunidad autónoma. La jueza solicitó que, debido a circunstancias familiares sobrevenidas, se aceptara su renuncia al destino que solicitó de forma voluntaria.

Un caso "excepcional"

El concurso ya había sido resuelto y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de enero. Este hecho llevó a que la judicatura no admitiera inicialmente su solicitud, pues consideraba que iba en contra de la obligación de tomar posesión de su cargo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. La no ocupación de la plaza conllevaba, hasta ahora, la renuncia a la carrera judicial.

Sin embargo, los vocales han resuelto la controversia al apreciar que, "de forma estrictamente excepcional y no generalizable", concurren las circunstancias que permiten declarar la "ineficacia de la adjudicación de la plaza obtenida".

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