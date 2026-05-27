Mujer latina, de mediana edad y en pobreza "crónica": el perfil más atendido por Cáritas Tenerife

En solo doce meses, de enero a diciembre de 2025, Cáritas Diocesana de Tenerife atendió a un total de 12.466 vecinos de la provincia occidental, el equivalente a un 1% de su población total (cifrada en más de un millón de habitantes). Todas estas personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social pidieron ayuda a la entidad porque las repuestas ofrecidas por las administraciones públicas fueron "insuficientes". Así lo recoge la última memoria de la organización, un documento publicado este martes que también subraya que seis de cada diez usuarios ―el 63,9%― son migrantes.

La mayoría ha llegado a las Islas desde Latinoamérica: el 33% venezolanos, 10% cubanos y 7% colombianos. Dentro de este colectivo, ya de por sí vulnerable, las peor paradas son las mujeres ―representan el 58,8% del total, frente al 41,2% de hombres ― y, en especial, aquellas de mediana edad, que rondan los 45 y 60 años. Precisamente, este fue el perfil que más tocó la puerta de la entidad el año pasado.

Sin embargo, en sus Unidades Móviles de Atención en Calle, un servicio creado en 2016 para asistir a personas sin hogar que no están vinculadas a los servicios sociales municipales, los usuarios extranjeros más habituales siguen siendo los europeos. Para el equipo detrás de estos recursos, podría haber una razón que explicara este dato: son un perfil que lleva muchos años en las Islas y que ha cronificado su situación de exclusión residencial "extrema", es decir, que llegaron en otra época y se han quedado malviviendo en asentamientos, caravanas o en la calle.

Los migrantes, el colectivo peor parado

Cáritas trabaja con personas migrantes desde todos sus proyectos, ya que es un colectivo que enfrenta barreras añadidas, como el desconocimiento de sus derechos, la indefensión o las dificultades para regularizar su situación. De hecho, el 48% de extranjeros está en situación de exclusión social, según la organización.

El obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, recordó que detrás de ellas hay personas con dignidad: "Elijamos amar y dejemos a un lado la indiferencia, las falsas noticias y las actitudes xenófobas, en un futuro podemos ser nosotros los que estemos en una situación similar". Un mensaje que cobra ahora especial relevancia, ya que el papa León XIV visitará Canarias para conocer su realidad migratoria.

¿Cuántas personas necesitaron ayuda?

La entidad llegó a 3.625 hogares el año pasado en los que residían 2.250 menores vulnerables. En comparación con 2024, el número de personas atendidas cayó un 16%, principalmente, por cuestiones como el fin de la emergencia volcánica en La Palma, el impulso a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la subida del salario mínimo.

Pese a que las condiciones de vida de la población general han mejorado levemente, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, señaló que las medidas actuales son insuficientes y, como consecuencia, la pobreza en las Islas se está cronificando. "Puede que haya un menor número de casos, pero los que se detectan son cada vez más graves", destacó.

A su juicio, la precariedad se ha normalizado, un fenómeno que deja a muchos isleños con empleo a un paso de caer en la pobreza. "Las soluciones frente a la exclusión no pueden limitarse a ayudas paliativas individuales o puntuales, sino que deben orientarse a la regularización del mercado de la vivienda y el empleo, dos cuestiones que actúan como motores de la desigualdad en Canarias", criticó.

La escasez de vivienda, el principal problema

En esta línea, advirtió que el número de usuarios atendidos por el área de Vivienda e Inclusión Social ―el recurso con más demanda― creció un 5% en 2025, alcanzando las 3.522 personas. De ellas, 215 fueron atendidas en alguno de los ocho recursos alojativos para personas sin hogar que gestionan en las islas de Tenerife y La Palma, donde proporcionan cobertura de necesidades básicas, acompañamiento psico-socioeducativo y mejoran de la empleabilidad. Del total, 27 eran familias monomarentales o, lo que es lo mismo, mujeres solas con hijos menores a su cargo.

En el informe también reconocen que, aunque ha habido un aumento de solicitudes por parte de mujeres, no les ha sido posible dar respuesta a la totalidad de las demandas debido a "la limitada disponibilidad de plazas y, en algunos casos, a la inadecuación de los perfiles a los recursos existentes". En el otro extremo, de las 88 personas que sí pudieron culminar su proceso en los centros, solo 39 accedieron a una vivienda adecuada. En este sentido, otra de las iniciativas que se desarrolló el año pasado fue el programa de desintoxicación y deshabituación alcohólica Drago, un proyecto con el que atendieron a 195 personas, de las cuales el 37% recibió el alta terapéutica.

Voluntarios y donaciones

Durante el acto de la presentación de la memoria, que se adelantó unas semanas por la visita del papa León XIV, Rognoni resaltó que no habrían podido llegar a tantas familias sin la "labor generosa" que realizan más de 918 voluntarios o, más bien, voluntarias, ya que ocho de cada diez son mujeres.

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En el apartado económico, Cáritas obtuvo el año pasado unos recursos cifrados en poco más de nueve millones de euros. Del total, 2.779.448,82 euros (un 30,9%) procedieron de aportaciones privadas provenientes de donantes particulares, fundaciones, empresas y colectas parroquiales del primer domingo de mes, mientras que el resto, un total de 6.225.443,66 euros (el 69,1%), procedieron de recursos públicos. Casi el cien por ciento de estos ingresos (el 92,6%) se destinó a la Acción Social y a los distintos proyectos y programas de la entidad.