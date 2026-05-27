La obra de Jorge Leal, postales canarias que imaginan otros mundos alternativos
«Comencé una serie de vídeos sobre la ciudad en sus diferentes facetas , ya fuera un invierno, un apocalipsis o un futuro distópico. También me gusta recrear imagenes icónicas de nuestras esculturas o imaginarios con elementos icónicos» , afirma el artista
Parte del trabajo que realiza Jorge Leal pasa por la experimentación con los escenarios apocalípticos o distópicos, entendidos dentro de un amplio espectro creativo. Para desempeñar esta labor, ha optado por concebir imágenes vinculadas al paisaje canario o a la simbología aparejada al archipiélago, con hincapié en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para posteriormente compartirlas a través de sus redes sociales.
Así lo expresa el diseñador: «Con mi cuenta de Instagram -@Jorjadas- comencé una serie de vídeos sobre la ciudad en sus diferentes facetas , ya fuera un invierno, un apocalipsis o un futuro distópico. También me gusta recrear imagenes icónicas de nuestras esculturas como si cobraran vida, o imaginarios donde se guarda toda nuestra historia de los elementos icónicos de Las Palmas, como es el caso de el chaleco de Manolo Vieira, o multitud de rótulos perdidos en el tiempo».
Otros ejemplos de su trabajo son un plátano gigante en medio de un desierto árido y seco, un auditorio Alfredo Kraus hasta arriba de nieve o la construcción artificial del roque del Dedo de Dios, ubicado en el municipio de Agaete.
Estas imágenes tienen una intencionalidad que va más allá de crear una impresión inmediata. «Todo lo que se refiere a imágenes de alto impacto, que nos hagan sentir algo al verlas, ya sea por su belleza o por ser parte de mi paleta imaginaria de temas a tratar. Canariedad, mundos caóticos o humor de crítica social son parte fundamental de mis creaciones», relata.
A la hora de crear estos trabajos, Leal comienza con un primer prompt con el que ir guiando una estética y un estilo de diseño. Después de haber hecho varias generaciones y obtener un pequeño abanico de resultados iniciales, realiza algunos retoques en Photoshop para «pulir» aspectos que la IA no es capaz de modificar por su propia cuenta.
El siguiente paso es el montaje de vídeos: «Entonces tienes que estar con posición de cámara y de travelling. Te haces un poco de director de escena y, si tienen que añadir personajes, pues son generaciones externas que tú colocas y dices dónde tienen que estar, el movimiento y demás».
Por su parte, en lo que respecta a la generación de imágenes estáticas, Leal cuenta que su método de trabajo comienza ofreciendo a la IA una estética o una referencia específica para orientar el camino hacia lo que pretende conseguir. «Tengo un montón de carpetas en el ordenador con textura, efectos o aspectos apocalípticos, como paredes derruidas. Yo le doy esas referencias y con eso, con lo que cuento y lo que pido, voy consiguiendo el resultado», desgrana.
Esta forma de trabajar y los resultados obtenidos dejan claro lo que el propio Leal explica: la inteligencia artificial es una muleta para ayudar a hacer el trabajo creativo, pero no tiene la capacidad de sustituir las ideas o la originalidad que tienen las personas. Incluso con todas esas pautas, sigue siendo necesaria la labor de diseñadores gráficos o ilustradores para conseguir imágenes que den vida a los mundos imaginarios.
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