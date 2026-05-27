Una playa canaria está entre las 20 mejores del mundo según los usuarios de TripAdvisor

Una playa del archipiélago canario está presente en el ranking global 2026 de las playas del mundo mejor valoradas, que reconoce cada año a los lugares turísticos con mejores puntuaciones por parte de los usuarios de la plataforma TripAdvisor

Los premios Lo mejor de lo mejor de Travellers’ Choice distinguen a establecimientos y destinos que reciben un elevado volumen de comentarios positivos durante un periodo de doce meses. Según explica la propia plataforma, menos del 1 % de los más de ocho millones de perfiles disponibles consigue entrar en esta selección.

México y Grecia lideran la clasificación mundial

El ranking internacional de TripAdvisor sitúa en primera posición a Isla Pasión, ubicada en Cozumel (México). Los usuarios resaltan su ambiente tranquilo, las actividades disponibles y la calidad del entorno natural.

Mónica Ferreiro, autora del blog 'El viaje de Sofi', en la isla de Cozumel, en Rivera Maya, uno de los destinos al alza en Navidad. / EL PERIÓDICO

El segundo lugar corresponde a la playa de Elafonissi, en la isla griega de Creta, seguida por Balos Lagoon, también en territorio griego.

Completan los diez primeros puestos otras playas de destinos turísticos internacionales. Le siguen, por este orden, Eagle Beach (Aruba); Playa de Falésia (Portugal); Banana Beach (Tailandia); La Jolla Cove (California); La Pelosa Beach (Cerdeña, Italia); Manly Beach (Australia); y Boulders Beach Penguin Colony (Sudáfrica).

La única playa canaria del listado

La playa de Maspalomas, situada en el sur de Gran Canaria, ha sido seleccionada entre las mejores playas del mundo en el listado Travellers’ Choice 2026 elaborado por TripAdvisor. El arenal grancanario ocupa el puesto 20 dentro de una clasificación internacional compuesta por 24 destinos costeros elegidos a partir de las valoraciones y opiniones de viajeros de todo el mundo.

TripAdvisor destaca especialmente el entorno natural de la playa de Maspalomas, conocida por sus extensas dunas, su larga franja de arena dorada y sus aguas tranquilas.

Imagen de archivo: Dunas de Maspalomas / LP/DLP

La zona está integrada dentro de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias. Este enclave protegido reúne un ecosistema singular compuesto por dunas móviles, palmerales y una laguna costera.

Las reseñas de los viajeros destacan la posibilidad de disfrutar de jornadas de descanso junto al mar, practicar actividades acuáticas o pasear por una de las zonas turísticas más conocidas de Canarias y del resto de España. También valoran la cercanía de cafeterías, comercios y servicios turísticos.

La Guardia Civil y el Cabildo controlan los accesos a las Dunas de Maspalomas / Andrés Cruz / LPR

Otra playa española entre las mejor valoradas

Además de Maspalomas, el listado incluye otro enclave español: la playa de Muro, situada en la isla balear de Mallorca, que alcanza el puesto número 12 del ranking de 24 arenales.

TripAdvisor describe esta playa balear como un destino especialmente orientado al turismo familiar gracias a sus aguas poco profundas, arena fina y servicios disponibles. Entre las actividades más mencionadas por los visitantes aparecen el snorkel, el paddle surf y el baño en aguas tranquilas.

Canarias mantiene su peso turístico internacional

La presencia de Maspalomas en esta clasificación refuerza la proyección internacional de Canarias como destino de sol y playa. El Archipiélago continúa siendo uno de los principales motores turísticos de España gracias a su clima estable durante gran parte del año y a la diversidad de sus paisajes costeros.

Maspalomas es además uno de los puntos más visitados de Gran Canaria y forma parte de la oferta turística estratégica del municipio de San Bartolomé de Tirajana, especialmente en mercados europeos como Alemania, Reino Unido y países nórdicos.

El reconocimiento internacional de TripAdvisor vuelve a situar a las costas canarias entre los destinos más valorados por viajeros de diferentes países y consolida la imagen de Maspalomas como uno de los enclaves turísticos más conocidos del Atlántico europeo.