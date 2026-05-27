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Salvamento va al rescate de 51 migrantes a la deriva a 92 kilómetros de Gran Canaria

La Guardamar Urania se dirige a la zona para socorrer a la embarcación localizada a 92 kilómetros al suroeste de Maspalomas

Un grupo de migrantes llegado en patera un puerto de Canarias.

Un grupo de migrantes llegado en patera un puerto de Canarias. / Elvira Urquijo / Efe

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardamar Urania ha salido este miércoles al rescate de una lancha neumática con 51 migrantes a bordo, entre ellas varios menores, que se encuentra a la deriva a 92 kilómetros al suroeste de Maspalomas (Gran Canaria).

La embarcación de Salvamento se ha movilizado tras haber sido localizada la neumática por el buque Glovil Challenge, después de que se pidiera a los barcos que se encontraban por la zona que se desviaran hacia el lugar donde se pensaba que podía estar.

Las fuentes han explicado que la Guardia Civil alertó esta madrugada de la salida de esta neumática el pasado día 25 de mayo desde Dajla, en el Sáhara Occidental, así como que se intentó sin éxito contactar con un teléfono satelital para su localización.

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Salvamento Marítimo ha pedido al buque que la ha avistado que permanezca junto a la neumática hasta que llegue la Guardamar Urania, lo que se calcula que ocurrirá sobre las 17:30 horas (hora canaria). Una vez que se produzca el rescate, la Salvamar trasladará a los inmigrantes al muelle de Arguineguín.

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