La señal que pocos conductores canarios conocen y obliga a extremar la precaución: multas de hasta 600 euros y pérdida de puntos por no respetarla

Las señales de tráfico son distintivos que indican a los conductores cómo deben circular por determinados tramos. Estas tiene como objetivo conseguir aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha ido implementando el catálogo, introduciendo y adaptando nevos distintivos.

Sin embargo, el problema con el que se encuentran muchos conductores es que no conocen el significado de las nuevas señales y, por lo tanto, no saben cuál es la manera correcta de actuar ante ellas. Eso es lo que ocurre con la P-21b, un distintivo que avisa de la presencia de personas mayores en la vía por al que se circula.

El significado de la señal

El Reglamento General de Circulación recoge el significado de la señal P-21b que advierte de la proximidad de una zona frecuentada por ancianos, personal de edad avanzada, o con dificultades de movilidad. El objetivo es alertar a los conductores de que se encuentran en una zona con personas vulnerables para que extremen la precaución, reduzcan la velocidad y presten plena atención a la conducción en dicho tramo.

El pictograma muestra en su interior a dos personas mayores caminando ayudadas por un bastón sobre un fondo blanco y enmarcadas dentro de un triángulo rojo que avisa que se trata de una señal de peligro.

Dónde es más común encontrarla

Este tipo de señales suelen encontrar cerca de las zonas en las que se pueden encontrar personas mayores como alrededor de las residencias de ancianos, centros de día u hospitales, entre otras.

Lo más importante es que los usuarios de vehículos sepan cómo actuar y así poder garantizar la seguridad vial de las personas más vulnerables.

Las multas a las que se enfrentan los conductores

La señal P-21b no implica una multa por sí solo, pero si que se da cuando los conductores incumplen la normativa circulando por esa zona. Entre las infracciones más comunes al desplazarse por zonas que contengan dicho distintivo se encuentra el exceso de velocidad, no respetar los pasos destinados a los peatones o no facilitar el paso a personas como movilidad reducida.

Este tipo de acciones puede acarrear graves sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 600 euros, además de pérdida de puntos del carné de conducir dependiendo la gravedad de la infracción cometida.

Ante estas señales de peligro, Tráfico insiste en la importancia de adaptar la conducción al entorno y prestar plena atención al entorno para visualizar y ceder el paso a los peatones más vulnerables.