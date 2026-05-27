Un todo en uno que sorprende en San Bartolomé de Tirajana: salón, cocina y baño por 650 euros al mes

En medio de una crisis del alquiler sin precedentes, encontrar una vivienda asequible en Canarias se ha convertido en buscar una aguja en un pajar. El portal Idealista vuelve a situarse en el foco de todas las miradas con un inmueble que llama la atención por sus reducidas dimensiones y su precio.

La vivienda en cuestión se encuentra en el sur de Gran Canaria y ofrece 24 metros cuadrados construidos por 650 euros al mes. Lo sorprendente es que el apartamento, completamente amueblado y listo para entrar a vivir, concentra en un único espacio salón, cocina y zona de descanso, además de contar con un baño independiente.

Un minipiso en pleno centro

La vivienda, no apta para claustrofóbicos, dispone de 23 metros cuadrados útiles, se encuentra en una tercera planta con ascensor e incluye en el precio mensual tanto el gasto de luz como el de agua. En este compacto espacio hay cabida incluso para una pequeña puerta que separa el baño del resto del inmueble.

Vistas del piso / Idealista

Como si de una película de Harry Potter se tratase, los armarios empotrados optimizan al máximo el espacio del “salón”, mientras que la cocina, con hueco para la lavadora incluido, combina funcionalidad y aprovechamiento del espacio. Además, el piso viene equipado con una pequeña nevera y aire acondicionado, compensando así la escasa ventilación de la vivienda.

Entre las condiciones exigidas se solicita solvencia económica y el pago del mes en curso, una mensualidad de fianza y otro mes adicional como depósito de garantía. Las imágenes del anuncio muestran un espacio compacto donde prácticamente todas las zonas de la vivienda conviven en una misma estancia, algo cada vez más habitual en el mercado del alquiler en las Islas debido al elevado precio de la vivienda.

Los minipisos, cada vez más frecuentes en Canarias

Los minipisos se han convertido en una solución cada vez más visible dentro del mercado inmobiliario. Estudios, lofts compactos y viviendas de menos de 30 metros cuadrados proliferan especialmente en zonas urbanas y turísticas, donde el precio del suelo y la alta demanda condicionan la oferta disponible.

Vistas del baño independiente / Idealista

Mientras los precios siguen creciendo y la oferta continúa siendo insuficiente, muchos canarios denuncian que cada vez resulta más difícil encontrar un hogar adaptado a sus necesidades y a su capacidad económica.