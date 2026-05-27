Spar Gran Canaria impulsa la Recogida de Primavera del Banco de Alimentos con 182 tiendas participantes
La cadena de supermercados se suma a la Recogida de Primavera del Banco de Alimentos, que se celebrará del 5 al 7 de junio
Spar Gran Canaria se adhiere un año más a la Recogida de Primavera del Banco de Alimentos de Las Palmas, una iniciativa que se desarrolla del 5 al 7 de junio. La cadena participa con 182 tiendas bajo el lema “Con tu ayuda lo damos todo”.
La campaña incorpora, además de los espacios de donación en los establecimientos, tres puntos alternativos para facilitar la participación de la plantilla. Los puntos se ubican en la central de Spar Gran Canaria, en la División de Refrigerados y Congelados y en la División de Frutas y Verduras, ambas en Mercalaspalmas.
Puntos de recogida para trabajadores y en Mercalaspalmas
Según el planteamiento de la campaña, estos espacios permiten que los trabajadores entreguen aportaciones “directamente en sus lugares de trabajo”. La empresa señala que los puntos internos “refuerzan y amplían la red ya disponible en las tiendas”.
En la edición anterior, la cadena reunió “más de 25,1 toneladas de alimentos” a través de la Recogida de Primavera. En el conjunto de 2025, las donaciones al Banco de Alimentos superaron “48 toneladas”, de acuerdo con los datos difundidos por la compañía.
El objetivo: mejorar los resultados
Para esta edición, Spar Gran Canaria fija como meta mejorar esos resultados y mantener el apoyo a la campaña con la participación de clientes y trabajadores. La iniciativa se enmarca en las acciones de la empresa vinculadas a la atención de situaciones de emergencia social.
Entre los productos más demandados figuran el aceite, la leche, las conservas de pescado y carne, las legumbres, el arroz, las harinas, la pasta, el agua, el café y el cacao, entre otros alimentos no perecederos de la cesta básica. La compañía indica que estos artículos se encuentran en su red de supermercados en la isla.
Una vez se recepcionan las aportaciones, la organización clasifica los productos recogidos para asegurar “las condiciones de consumo” antes de la entrega al Banco de Alimentos de Las Palmas. Con esta participación, la cadena vincula la campaña a su agenda de colaboración social en Gran Canaria.
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