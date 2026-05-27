UGT y Comisiones Obreras denuncian una campaña de desestabilización en la Policía Canaria y defienden el actual clima laboral

Las secciones sindicales de UGT. y CCOO en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han denunciado la existencia de lo que consideran una campaña de desestabilización interna en el seno del cuerpo policial autonómico. Al mismo tiempo, sostienen que en la actualidad existe un buen clima laboral y que se han producido avances en las condiciones de trabajo.

Los sindicatos destacan que, en los últimos meses, el cuerpo ha experimentado mejoras organizativas y laborales que atribuyen a la disposición al diálogo de la actual Jefatura y de la Dirección General de Seguridad. Según apuntan, este periodo ha permitido consolidar una etapa de mayor estabilidad, con avances en conciliación y en el respeto a los derechos de los trabajadores.

No obstante, advierten de que esta situación de normalidad institucional podría verse alterada por intereses ajenos al funcionamiento ordinario del cuerpo. En este contexto, denuncian lo que consideran una interpretación interesada de determinadas actuaciones y medidas internas, algunas de ellas derivadas de procesos en los que, según señalan, se descartó la existencia de acoso laboral por parte de la Dirección. UGT y CCOO rechazan además que el riesgo psicosocial u otras circunstancias laborales estén siendo utilizadas, a su juicio, para proyectar un escenario de crisis interna que no se corresponde con la situación actual del cuerpo.

La plantilla

En paralelo, las organizaciones sindicales sostienen que parte de la plantilla ha expresado su rechazo a etapas anteriores de gestión, a las que atribuyen un clima de tensión organizativa y un modelo de dirección más rígido, basado en un esquema de mando que los agentes percibían como menos dialogado.

Por otro lado, en el ámbito interno de la Policía Canaria se han registrado informes elaborados por mandos de la Comisaría Insular de Santa Cruz de Tenerife en los que se recogen incidencias organizativas y dificultades en el funcionamiento del servicio. Estos documentos han sido trasladados a la cadena de mando y han motivado la intervención de la Dirección General de Seguridad, que ha instado a la adopción de medidas preventivas y ha abierto una información reservada para analizar los hechos. Las secciones sindicales subrayan la importancia de que este procedimiento se desarrolle con garantías y rigor institucional, en beneficio del conjunto del cuerpo.

Finalmente, UGT y CCOO expresan su respaldo al actual Comisario Jefe, Antonio Almenara Barroso, y valoran de forma general la gestión del Director General de Seguridad, David del Pino Franquet, especialmente en lo relativo a la mejora del clima laboral y la protección de la salud de los agentes. Los sindicatos instan a consolidar la estabilidad alcanzada en el cuerpo y a evitar cualquier retroceso en la cohesión interna de la Policía Canaria.