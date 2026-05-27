La ULPGC confirma las sedes de la PAU 2026: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se preparan para las pruebas
Miles de estudiantes se presentarán este año a las pruebas de acceso a la universidad repartidos entre diferentes campus, institutos y subsedes habilitadas por la ULPGC
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ya ha confirmado las sedes oficiales de la PAU 2026 para la convocatoria ordinaria, que se celebrará los días 2, 3, 4 y 5 de junio en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Desde la universidad recuerdan que, en las sedes de Tafira y Lanzarote, los estudiantes tendrán que repartirse entre varias subsedes debido al elevado número de matriculados previsto. Las listas donde figure la sede, subsede y aula en la que cada alumno deberá realizar las pruebas se publicarán antes del inicio de los exámenes y podrán consultarse en la web oficial de acceso de la ULPGC.
Campus de Tafira y San Cristóbal, las principales sedes en Gran Canaria
En Las Palmas de Gran Canaria, la principal sede volverá a estar ubicada en el Campus de Tafira, donde los estudiantes se repartirán entre varios edificios universitarios. Las pruebas se realizarán en las subsedes de Arquitectura, Ingenierías y Telecomunicaciones. Además, todos los exámenes de Francés, Alemán e Italiano se concentrarán en el Edificio de Telecomunicaciones.
Asimismo, el Campus de San Cristóbal acogerá otra de las sedes principales en el Edificio de La Granja, ubicado junto al Hospital Materno Infantil. Este espacio será, además, la sede oficial de todos los exámenes de reserva de Gran Canaria. En estas instalaciones se examinarán estudiantes procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valleseco, Tejeda y Artenara, así como repetidores o alumnos de Formación Profesional residentes en dichos municipios.
Gáldar, Telde y Santa Lucía contarán con sedes propias
La ULPGC también habilitará sedes externas para facilitar el acceso a estudiantes de distintas zonas de la isla.
Por un lado, en el norte de Gran Canaria, el IES Agáldar acogerá las pruebas de alumnos procedentes de Arucas, Moya, Firgas, Santa María de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás. Por otro lado, en el sureste, el IES Juan Pulido Castro de Telde será la sede destinada a estudiantes de Ingenio, Valsequillo y Telde, incluyendo Jinámar.
Por su parte, el sur de Gran Canaria tendrá como referencia el IES Gran Canaria, ubicado en el Cruce de Sardina, en Santa Lucía de Tirajana. Allí se examinarán alumnos de Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
Lanzarote y Fuerteventura también preparan sus sedes
En Lanzarote, todas las pruebas se celebrarán en el IES César Manrique, situado en Arrecife, donde acudirán estudiantes de toda la isla. Mientras, en Fuerteventura, la PAU 2026 se dividirá en dos subsedes: Puerto del Rosario, que contará con el IES Santo Tomás de Aquino para recibir a alumnos de La Oliva, Puerto del Rosario, Betancuria y Antigua; y Gran Tarajal, con el IES Vigán como sede destinada a estudiantes de Pájara y Tuineje.
Atención especial para alumnado con NEE o NEAE
La ULPGC también ha confirmado medidas específicas para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
En las subsedes de Tafira, todos estos alumnos realizarán las pruebas en el Edificio de Ingenierías (EIIC), independientemente de la modalidad de Bachillerato cursada. En las sedes externas, los estudiantes deberán presentarse ante el responsable de la sede durante el primer examen para recibir indicaciones sobre la ubicación asignada.
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