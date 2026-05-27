Viajes Insular renueva su imagen para abrir una nueva etapa en Canarias

Viajes Insular inicia una nueva etapa en su trayectoria empresarial con el lanzamiento de su renovada identidad visual. Se trata de una evolución de marca que refleja el momento de consolidación, crecimiento y transformación que atraviesa la compañía.

Coincidiendo con la celebración del Día de Canarias, la empresa desarrollará durante el mes de mayo un despliegue de comunicación y visibilidad de marca. Esta acción incluirá el lanzamiento de su nueva página web, la actualización integral de sus perfiles en redes sociales, la renovación de contenidos audiovisuales en sus oficinas y distintas acciones digitales vinculadas al nuevo posicionamiento corporativo.

Además, Viajes Insular pondrá en marcha una campaña de presencia en medios para reforzar la proyección pública de su nueva imagen en algunas de las principales cabeceras del archipiélago.

La implantación de la nueva identidad visual se realizará de forma progresiva durante los próximos meses. Durante este proceso, la nueva imagen convivirá temporalmente con la anterior en distintos soportes físicos y corporativos hasta completar su actualización definitiva.

Una de las redes turísticas más amplias de Canarias

Con unos 120 profesionales y 18 oficinas distribuidas entre su red emisora y receptiva en todas las Islas Canarias, salvo La Graciosa, Viajes Insular mantiene una de las estructuras empresariales más amplias y consolidadas de la distribución turística en el archipiélago.

La compañía es, además, la única agencia de viajes con presencia física en prácticamente toda Canarias. Desde esta red, ofrece servicios especializados tanto para viajeros vacacionales como corporativos, así como soluciones para empresas, grupos, congresos e incentivos.

Una marca más actual, pero fiel a sus valores

El director general de Viajes Insular, Ignacio Poladura, explica que esta nueva etapa “responde a la evolución natural de una compañía que ha ido creciendo, pero manteniendo intacta su esencia”.

“La nueva imagen refleja muy bien el momento que vive Viajes Insular: una empresa sólida, cercana y con raíces muy profundas en Canarias, pero también preparada para seguir evolucionando y adaptándose a un sector turístico cada vez más dinámico y exigente”, señala.

Poladura subraya que el proceso va más allá de una actualización estética. “No queríamos hacer únicamente una actualización visual. Detrás de esta nueva identidad hay una reflexión profunda sobre quiénes somos, cómo queremos proyectarnos y cuál es la visión de futuro de la compañía. Hemos construido una marca más contemporánea, más reconocible y emocional, pero siempre fiel a nuestros valores históricos”, afirma.

El director general añade que Viajes Insular forma parte de la historia de muchas personas en Canarias, por lo que era importante que esta evolución mantuviera intactas la cercanía y la forma de entender el servicio que han caracterizado a la compañía. “Esta nueva etapa mira al futuro, pero lo hace desde el respeto absoluto a nuestra trayectoria y a la confianza que tantas personas han depositado en nosotros durante todos estos años”, destaca.

Viajes Insular / LP/DLP

Una identidad inspirada en la cercanía y la confianza

La nueva identidad visual de Viajes Insular nace del equilibrio entre legado y evolución. La marca apuesta por una estética limpia, contemporánea y emocional, diseñada para conectar tanto con el viajero vacacional como con el cliente corporativo.

El nuevo Brand Book define un tono de comunicación cercano, claro y confiable, orientado a transmitir seguridad y profesionalidad, pero también inspiración y emoción vinculadas a la experiencia de viajar.

El rediseño incorpora un nuevo universo visual basado en conceptos como la confianza, la cercanía, la innovación y la versatilidad. Asimismo, se apoya en un sistema gráfico pensado para garantizar coherencia en todos los puntos de contacto de la marca: oficinas, soportes publicitarios, web, redes sociales y comunicación audiovisual.

Más de seis décadas vinculada al turismo canario

Fundada en 1961, Viajes Insular ha formado parte del desarrollo turístico de Canarias desde sus orígenes, consolidándose como una de las agencias pioneras del archipiélago. A lo largo de más de 60 años, la compañía ha construido una sólida trayectoria en el turismo receptivo y emisor.

Actualmente, integra distintas líneas de negocio y marcas especializadas vinculadas al turismo vacacional, corporativo, receptivo y experiencial, entre ellas Turisbeds, Beway, Vimotions, Travelagent.pro y Trasladoscanarias.

Además, Viajes Insular ha sido reconocida recientemente como una de las 500 empresas líderes en crecimiento de España dentro del proyecto CEPYME500 2025, impulsado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.

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Sobre Viajes Insular

Viajes Insular es una compañía turística canaria fundada en 1961 y reconocida por su trayectoria histórica dentro del sector turístico del archipiélago. Con unos 120 empleados y 18 oficinas distribuidas en Canarias, la empresa cuenta con una amplia experiencia en turismo receptivo y emisor, y ha construido su crecimiento sobre valores como la cercanía, la profesionalidad, la innovación y el compromiso con Canarias.