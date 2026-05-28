La huelga regional de médicos en Canarias coincide con el paro nacional de técnicos superiores sanitarios este viernes

Más de 2.000 técnicos superiores sanitarios de la sanidad pública canaria están llamados este viernes a secundar la huelga nacional convocada por las Comisiones por el Grado, una protesta con la que el colectivo reclama el pago de su reclasificación profesional, que se encuentra reconocida desde 2007. Según explica Ángela Ramos, representante del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietess), el colectivo está incluido dentro del grupo B, pero continúa percibiendo el salario que corresponde a la categoría C1. "En 2023, se alcanzó un acuerdo en la Mesa Sectorial de Sanidad para hacer efectiva esa reclasificación salarial, pero tres años después seguimos sin cobrarla", informa.

Tal y como indica la profesional, durante todo este tiempo el personal ha dejado de percibir entre 30.000 y 40.000 euros. Esta situación perjudica sus bases de cotización y, en consecuencia, a sus futuras jubilaciones. Por ello, el colectivo exige al Ministerio de Hacienda el pago de estos atrasos, así como una correcta regulación salarial en sus nóminas conforme a la categoría que le corresponde.

Servicios mínimos y atención oncológica

A lo largo de la jornada de este viernes, solo se mantendrán los servicios mínimos y la atención oncológica. Esta huelga, que coincide con el paro regional de facultativos y médicos, afectará a áreas como los laboratorios, Radiología, Anatomía Patológica, Documentación Sanitaria, Higiene Dental y Dietética. Hay que señalar que, en los laboratorios, muchas muestras biológicas podrían terminar desechándose por no poder procesarse en el mismo día. "Las muestras son perecederas. Si no se analizan, se tirarán", indicó Ramos.

Para defender sus derechos, el colectivo celebrará entre las 12.00 y las 14.30 horas concentraciones a las puertas de las consejerías de Hacienda, tanto en la capital grancanaria como en Santa Cruz de Tenerife. "Si no atienden nuestras peticiones, habrá una huelga indefinida después del verano", concluyó la portavoz sindical.

Hay que recordar que la protesta se produce después de las movilizaciones celebradas entre finales de octubre y principios de noviembre, cuando los técnicos superiores sanitarios reclamaron la creación del grado universitario para estas profesiones sanitarias. Según aclara Ángela Ramos, esta solicitud ya está siendo abordada.