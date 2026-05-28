Día de Canarias en Madrid: la fiesta en la capital para celebrar el 30 de mayo

Un encuentro en la discoteca FABRIK reúne el 30 de mayo a más de 4.000 canarios residentes en Madrid para celebrar el Día de Canarias. La convocatoria busca reforzar los vínculos de una comunidad amplia lejos de las Islas.

En la capital española viven unos 20.000 canarios, con una presencia destacada de estudiantes universitarios. Los contactos y las quedadas circulan por grupos activos en WhatsApp, Telegram, Facebook y X.

El Fiestón Canario XXL

La fiesta, con el nombre de Fiestón Canario XXL, se desarrolla entre las 22:00 y las 6:00. La organización sitúa la previsión de asistencia entre 4.000 y 5.000 jóvenes y mantiene entradas a la venta desde 15 euros en la web oficial.

FABRIK, en Humanes de Madrid, se localiza en el suroeste de la región, a unos 25 minutos del centro de la ciudad. La sala figura como punto de encuentro habitual para parte de la comunidad canaria.

Blanco, azul y amarillo en pleno Madrid

Durante años, la discoteca acogió una fiesta temática canaria dirigida al público universitario. Tras un periodo sin ediciones, la dirección recupera ahora el evento con una programación centrada en música y baile de artistas del Archipiélago.

La ambientación incluye degustaciones de productos canarios y referencias a los colores de la bandera: blanco, azul y amarillo. Entre el público se prevén enseñas regionales y camisetas de Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife y otros equipos.

Artistas 100% canarios

El cartel reúne nombres de la música de baile canaria actual. Actúan Adexe & Nau, dúo tinerfeño de pop urbano; Danny Romero, artista grancanario vinculado al electrolatino; y Dasoul, cantante y compositor de reguetón conocido por temas como ‘Él no te da’.

También suben al escenario Don Patricio, rapero tinerfeño del colectivo Locoplaya y autor de ‘Contando Lunares’, y Ptazeta, artista de Arucas con presencia destacada en la escena urbana. La programación suma DJs como Juacko, Raul Ramos, Rich Gubaly, Twinyi, Cánovas, Peri Corral, Los Canarios, McFly, Fran Hernández y Sera de Villalta.