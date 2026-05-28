Cerca de 100 militares del RAAA 94 inician una misión internacional en Letonia en apoyo a la OTAN
Cerca de un centenar de militares de la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS Letonia IX se desplegará en junio en el flanco este de la Alianza Atlántica
El Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 94, RAAA 94, celebró este miércoles una parada militar en la Base General Alemán Ramírez, en La Isleta, con motivo de la despedida de la Unidad de Defensa Antiaérea, UDAA NASAMS Letonia IX, que partirá el próximo mes de junio hacia el país báltico.
El acto estuvo presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Julio Salom Herrera, y contó con la asistencia de numeroso personal militar, autoridades civiles, familiares e invitados, que quisieron acompañar a los integrantes del contingente antes de su próxima salida al exterior.
Durante la ceremonia se procedió a la lectura del Mandato de Despliegue OTAN que ampara esta misión internacional, enmarcada en los compromisos de España en el flanco este de la Alianza Atlántica.
La parada militar incluyó también el nombramiento del teniente general Julio Salom como Artillero Honorario del Regimiento, en reconocimiento a su liderazgo y al impulso dado a las capacidades operativas de la unidad durante los últimos años.
Asimismo, el propio teniente general impuso al guion regimental la corbata conmemorativa por las tres operaciones españolas lideradas por el RAAA 94 en Estonia durante los años 2023 y 2024.
Cerca de 100 militares en una nueva misión en el Báltico
La fuerza en formación estuvo al mando del comandante Francisco Rubio Pérez, quien será además el jefe del contingente que se desplegará en Letonia.
Durante su intervención, el coronel jefe del Regimiento, Santiago Calleja Blancas, destacó que el personal que integra la misión ha sido seleccionado bajo los más altos criterios de disciplina y excelencia técnica. Además, puso en valor el arraigo isleño de la unidad y trasladó un mensaje de apoyo incondicional a las familias de los militares que partirán próximamente.
Con esta nueva proyección exterior, integrada por cerca de 100 militares, el RAAA 94 sumará cinco misiones en el área báltica en los últimos tres años. De esta forma, el Regimiento consolida el prestigio operativo del Mando de Canarias dentro de los compromisos internacionales asumidos por España.
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