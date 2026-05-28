Cielos nubosos y lloviznas en Canarias para este viernes según la Aemet

Los cielos nubosos y las lloviznas marcarán la jornada de este viernes en el norte de las islas y en zonas de medianías, mientras que en el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Aemet. En el mar se espera viento del noreste de fuerza 4 o 5 y marejada.

Predicción del tiempo por islas para este viernes:

LANZAROTE

En el norte y oeste de la isla se esperan cielos nubosos, que tenderán a abrirse durante el día hasta quedar en intervalos nubosos. No se descartan lloviznas débiles y ocasionales. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará moderado de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Arrecife 17 ºC / 24 ºC

FUERTEVENTURA

La nubosidad afectará principalmente a la mitad norte y al litoral oeste, aunque tenderá a dejar paso a cielos poco nubosos a lo largo del día. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos. El viento será moderado de componente norte, con momentos de mayor intensidad en el sur de Jandía, donde podrá soplar ocasionalmente fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Puerto del Rosario 17 ºC / 22 ºC

GRAN CANARIA

En el norte de Gran Canaria, por debajo de los 900-1100 metros, se esperan cielos nubosos, con probables lloviznas ocasionales en medianías. Durante el día la nubosidad tenderá a disminuir y quedará en intervalos. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en las costas y bajarán ligeramente en zonas de interior. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Las Palmas de Gran Canaria 20 ºC / 22 ºC

TENERIFE

El norte de Tenerife amanecerá con cielos nubosos por debajo de los 900-1100 metros, con probables lloviznas ocasionales en medianías. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque podrá aparecer algún intervalo ocasional en la vertiente sur. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso en el norte y oeste. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente este, en el extremo oeste y, por la tarde, en medianías de la vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes. En las costas del oeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz de Tenerife 20 ºC / 24 ºC

LA GOMERA

En el norte de La Gomera se esperan cielos nubosos por debajo de los 900-1100 metros, con probables lloviznas débiles y ocasionales en medianías. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o bajarán ligeramente en zonas de interior. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, donde existe baja probabilidad de rachas muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

San Sebastián de La Gomera 20 ºC / 24 ºC

LA PALMA

En el norte y este de La Palma, por debajo de los 1000-1200 metros, se esperan intervalos nubosos con probables lloviznas ocasionales en medianías. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. En las costas del oeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Santa Cruz de La Palma 19 ºC / 21 ºC

EL HIERRO

En El Hierro predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día, por debajo de los 900-1100 metros, sin descartar que dejen lloviznas ocasionales y dispersas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en las costas y bajarán ligeramente en el resto de zonas, con descensos localmente moderados en cumbres. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente este y en el extremo oeste. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS:

Valverde 14 ºC / 17 ºC