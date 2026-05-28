Coalición Canaria cuestiona la ignorancia de Sánchez sobre el caso Leire Díaz

Serias dudas. La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, no termina de creerse que el presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no estuviera al tanto de los pormenores del denominado caso Leire Díaz. Aunque la parlamentaria nacionalista admite que siempre cabe "la posibilidad" de que el jefe del Ejecutivo lo desconociera, considera que resulta una opción muy difícil de creer dada la magnitud de los acontecimientos.

Valido realizó estas afirmaciones a las puertas del Pleno de la Cámara Baja tras las recientes informaciones sobre una supuesta financiación irregular en el seno del partido socialista. El origen de la polémica se encuentra en las pesquisas del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El juez rastrea una supuesta trama que habría estado liderada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y en la que habría participado la exmilitante socialista Leire Díez con el objetivo de desestabilizar los frentes judiciales abiertos contra el PSOE y el propio Gobierno de la nación. La justicia sospecha que para sostener estas actividades opacas se desviaron fondos de las cuentas del partido, un motivo que ha empujado al magistrado a tomar la decisión de imputar a la gerente de la organización. Según la representante canaria, los últimos acontecimientos han superado el "umbral del asombro máximo" en un escenario político que califica de "muy preocupante" y que parece empeorar a medida que pasan las jornadas.

Explicaciones transparentes

La diputada ha remarcado que quienes deben comparecer de manera urgente para ofrecer explicaciones transparentes son la dirección del PSOE, sus representantes públicos y el propio presidente del Gobierno. Al ser cuestionada sobre si la situación actual permite hablar de la existencia de unas cloacas del PSOE, coincidiendo en el tiempo con la comparecencia judicial del exministro popular Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, Valido ha optado por mantener la prudencia. La parlamentaria ha señalado que los medios de comunicación ya emplean ese término y que la situación huele mal, pero prefiere digerir toda la información antes de aplicar etiquetas definitivas.

En cuanto a la rueda de prensa que Pedro Sánchez ofreció en Roma, la diputada canaria ha indicado que la ciudadanía y los grupos políticos ya están acostumbrados a ese tipo de respuestas institucionales. Desde su punto de vista, el mandatario proyecta una imagen de estar alejado de la realidad actual, dejando la sensación de que o bien "carece de la información necesaria o bien posee demasiada".

Un "show"

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha querido dejar claro que el Ejecutivo no resta ninguna relevancia a las investigaciones judiciales que salpican al PSOE. El ministro socialista ha incidido en que es fundamental que prevalezca el derecho constitucional a la presunción de inocencia para todos los implicados en la causa. Y ha denunciado de forma pública que el operativo policial se haya convertido en un "show" orientado a desgastar la imagen del Gobierno. Torres considera inadmisible que una intervención judicial teóricamente sigilosa y amparada por el secreto de sumario fuera publicada detalladamente por los medios de comunicación antes incluso de que las patrullas policiales se personaran en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz. A su juicio, este tipo de filtraciones previas entorpece y daña la efectividad de una investigación que pretenda ser seria y rigurosa.

Para el titular de la cartera de Política Territorial, el hecho de que la sociedad asista en directo a lo que describe como una "escandalera mediática" daña el correcto desarrollo del proceso legal. Torres ha insistido en que las intervenciones judiciales orientadas a recoger pruebas estallan con un impacto social que parece primar la espectacularidad por encima de la obligada discreción que debe guiar a los tribunales.

Ante este panorama, el ministro ha hecho una llamada de atención para proteger los pilares democráticos del Estado y recuperar la separación estricta entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Torres ha advertido de que la igualdad ante la ley se destruye por completo cuando los ciudadanos empiezan a albergar dudas sobre la independencia judicial o cuando se constata que determinados sectores manejan información privilegiada sobre las actuaciones inminentes de las autoridades del país.