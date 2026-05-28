El Consejo de Gobierno da el visto bueno a las Cuentas Anuales 2025 de la ULPGC y aprueba dos títulos propios

La aprobación de dos nuevos títulos propios, un Máster en Musicoterapia y un Experto en Investigación Educativa, junto con el cierre de las cuentas del año pasado fueron los dos temas centrales abordados este jueves por el Consejo de Gobierno de la ULPG.

La gerente, Pino Alonso y la vicegerente de Asuntos Económicos, Urma Martín, destacaron que las cuentas muestran una institución saneada económicamente, y caracterizada por un bajo nivel de endeudamiento, una elevada liquidez y el cumplimiento de los principios de estabilidad y equilibrio presupuestario establecidos por la normativa autonómica. En 2025, el activo de la ULPGC ascendió a 199,2 millones de euros, financiado mayoritariamente con recursos propios, que representan el 71,4% del total. El patrimonio neto se situó en 142,3 millones de euros, tras experimentar un incremento de 3,5 millones respecto al ejercicio anterior.

Resultado económico-patrimonial positivo

Las cuentas reflejan, asimismo, un resultado económico-patrimonial positivo, con un ahorro de 1,6 millones de euros, y una tesorería de 92,01 millones, lo que supone un aumento de 23,4 millones durante 2025.

En el ámbito presupuestario, las obligaciones reconocidas alcanzaron los 169,04 millones de euros, con un grado de ejecución del 78,4%. La partida más relevante es la de gastos de personal, que ascendió a 120,9 millones de euros, el 71,5% del total de obligaciones reconocidas.

Por su parte, los derechos reconocidos netos del presupuesto de ingresos se situaron en 180,4 millones de euros, con un grado de cumplimiento del 83,6%. Las transferencias corrientes constituyen la principal fuente de financiación de la ULPGC, con 140,8 millones de euros y el 78,05% de los derechos reconocidos netos. El siguiente capítulo por volumen es el de tasas, precios públicos y otros ingresos, con 17,7 millones, seguido por las transferencias de capital, con 16,7 millones.

Por lo tanto, el resultado presupuestario es positivo, con un superávit de 11,35 millones de euros, que se reduce hasta los 7,6 millones una vez realizados los ajustes correspondientes por financiación afectada, es decir, aquella que va destinada a un objeto o fin en especial. Además, la ULPGC presenta una capacidad de financiación de 4,5 millones de euros en términos del Sistema Europeo de Cuentas.

Tras su exposición y aceptación en Consejo de Gobierno, estas Cuentas serán presentadas al Consejo Social de la ULPGC para obtener su aprobación definitiva.

Instante durante la reunión del Consejo de Gobierno de la ULPGC. / Archivo Grafico

Nuevos títulos propios aprobados

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó dos nuevos títulos propios, presentados por la vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad, Soraya García. De un lado, el Máster de Formación Permanente en Musicoterapia se impartirá en modalidad semipresencial y está especialmente orientado a profesionales de los ámbitos sociosanitario, educativo y psicosocial. Cuenta con el aval de la Asociación para la Evolución de la Musicoterapia en Canarias y de Proyectos Transversales del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil. Esta propuesta formativa responde a una demanda creciente de especialización profesional en contextos sanitarios, educativos y sociales.

De otro lado, la Vicerrectora presentó también el Experto Universitario en Investigación, Innovación y Transferencia en Educación: Nuevos Horizontes, un título en modalidad presencial que se orienta al fortalecimiento de competencias investigadoras, de innovación y de transferencia del conocimiento en el campo de la educación, atendiendo de forma singular a la aplicación práctica de evidencias científicas en contextos educativos reales.

Plan de Empleabilidad ULPGC 2026-2028

De igual forma, Soraya García informó al Consejo de Gobierno sobre el nuevo Plan de Empleabilidad ULPGC 2026-2028, un documento estratégico de carácter trianual, abierto y flexible, elaborado con aportaciones de centros, vicerrectorados, estudiantado y tejido empresarial, en el que se marcan como objetivos el impulso del Observatorio de Empleo y Empleabilidad, las microcredenciales, la incorporación de herramientas de IA y la ampliación de los servicios que en este ámbito presta la ULPGC.

Además, la Vicerrectora, en este caso en representación del Vicerrector de Titulaciones, Calidad e Innovación Educativa, Luis Hernández Calvento, trasladó al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la creación, por primera vez, de tres menciones (especialidades) en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

La mención en Ejercicio Físico y Salud, está orientada, entre otros objetivos, a capacitar al estudiantado para adaptar el ejercicio físico a personas con enfermedades crónicas; la mención en Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte, que forma en el campo de la didáctica de estas disciplinas en contextos escolares o en clubes, atendiendo también a la diversidad que puede presentar su futuro alumnado; y finalmente, la mención en Rendimiento Deportivo, que se centra en el estudio avanzado de los factores que condicionan el éxito en la competición, monitorizando la cara de entrenamiento y evaluando el rendimiento.

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Con posterioridad a la aprobación en Consejo de Gobierno, estas menciones deben ser evaluadas por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUE) antes de su implantación, que se prevé a partir del curso 2027-2028.