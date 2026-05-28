Economía recibe más de diez solicitudes diarias de autónomos canarios para adherirse al 'programa Concilia'

El Gobierno de Canarias recibe más de diez solicitudes diarias de trabajadores autónomos interesados en adherirse al programa Concilia, una de las principales medidas incluidas en el Plan Respaldo Autónomos, impulsado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos para reforzar la protección de este colectivo.

El vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero del área, Manuel Domínguez, presentó este jueves en Los Llanos de Aridane (La Palma), las principales líneas de apoyo puestas en marcha por el Gobierno autonómico para facilitar la conciliación, favorecer la contratación y mejorar la capacidad de resistencia de los autónomos ante situaciones de dificultad económica o personal.

El programa Concilia, cuya convocatoria permanece abierta desde el pasado 20 de mayo, permite cubrir sustituciones derivadas de maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo, además de financiar servicios de cuidado de menores, personas mayores o dependientes.

'Programa +Uno52'

En el encuentro también se abordó el 'programa +Uno52', dirigido a incentivar la primera contratación indefinida y a promover la inserción laboral de personas de 52 años o más. Asimismo, el Ejecutivo expuso las ayudas destinadas a compensar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante periodos de incapacidad temporal y las líneas de financiación para inversiones productivas.

"El compromiso de este Gobierno con los autónomos es claro: queremos acompañarlos, protegerlos y darles herramientas útiles para que puedan crecer, contratar y conciliar sin que las circunstancias personales supongan una carga insuperable", aseguró Domínguez.

El vicepresidente insistió en que el Plan Respaldo Autónomos no se limita a atender necesidades inmediatas, sino que busca fortalecer el futuro del trabajo por cuenta propia en Canarias.