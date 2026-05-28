El Gobierno recupera la celebración del Día de la Policía Canaria

El acto institucional del Día de la Policía Canaria volvió a celebrarse este jueves tras varios años de parón. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidió en el Auditorio de Agüimes una conmemoración que se había celebrado por primera vez en 2019 y que, según defendió, supone un "justo homenaje" al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y a las Policías Locales.

Clavijo enmarcó el acto en la reafirmación del compromiso del Ejecutivo autonómico con un modelo de seguridad propio, adaptado a las necesidades específicas del Archipiélago. Durante su intervención, el presidente destacó la "madurez" alcanzada por el Cuerpo General de la Policía Canaria y su especialización para responder a la "realidad única" de un territorio fragmentado como Canarias, siempre en colaboración con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad.

En la misma línea, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, subrayó el impulso que experimenta la CGPC, que permitirá triplicar sus efectivos durante la presente legislatura. Barreto señaló también la importancia de que este crecimiento vaya acompañado del fortalecimiento de las Policías Locales, dependientes de los 88 ayuntamientos canarios.

El presidente autonómico defendió, además, la necesidad de contar con fuerzas de seguridad preparadas, cercanas y capaces de proteger tanto a la ciudadanía como al patrimonio natural y cultural de las Islas. Todo ello, añadió, en una comunidad marcada por "una riqueza natural extraordinaria, una intensa actividad turística y retos sociales y medioambientales diferenciados".

También estuvo presente en la mesa presidencial de la celebración el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; el director de Seguridad, David del Pino y el comisario jefe del CGPC, Antonio Almenara. El alcalde ejerció de anfitrión del acto celebrado en el Teatro Audiorio de este municipio de Gran Canaria. En sus palabras, realizó un reconocimiento "a quienes cada día velan por la seguridad y el bienestar de toda las personas que vivimos en Canarias", una labor que "no siempre es visible, no ocupa titulares, no está en los periódicos ni en los programas informativos de radio o televisión, pero sostiene el orden, la confianza y la sana convivencia en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros barrios, en nuestros municipios".

Celebración del Día de la Policía Canaria en Agüimes. / LP / DLP

Tras su palabras, se entregaron los reconocimientos del Sistema Canario de Seguridad concedidos por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras la valoración de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, celebrada en sesión el 4 de febrero de 2026.

Las medallas al mérito judicial, por actividad profesional destacada recayeron en José Luis Herrera León, comisario jefe de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana; Jorge Domingo Luz González, subinspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria; Rubén Henríquez Hernández, policía Local de Güímar y Gustavo José Santana Oliva, policía Local de Telde. Las placas colectivas al mérito policial se otorgaron a la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde.

Estas distinciones que valoran, por una parte, la valía y profesionalidad individual de los policías locales de Canarias por su trabajo humanitario y especial dedicación al servicio, así como el reconocimiento colectivo al mérito policial a aquellas unidades y grupos policiales por actuaciones relevantes y su contribución al reconocimiento público de la labor policial y la protección de los derechos y libertades.

Premios Verode 2024 y 2025

Además, en el acto se entregaron los premios Verode correspondientes a los años 2024 y 2025, que tienen como objeto el reconocimiento honorífico a aquellos miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria que, en el cumplimiento de sus deberes profesionales, hayan llevado a cabo acciones o servicios que impliquen destacado valor o hayan mantenido un destacado grado de dedicación y profesionalidad a lo largo de su trayectoria profesional. Excepcionalmente, se imponen dichos distintivos a personas físicas o jurídicas que hayan prestado una especial contribución a la actividad desarrollada por el Cuerpo General de la Policía Canaria.

En el año 2024 fueron distinguidos con el Verode de Plata Tomás Luis Martín Rodríguez, magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria; José Antonio Díez Rodríguez, fiscal delegado de criminalidad informática y David Martínez Oliver, fiscal de la sección de delitos contra la Salud Pública.

Los Verode de Bronce recayeron en José Luis de los Reyes Almeida, comisario principal en Las Palmas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC); Kevin Flores García, subcomisario del CGPC; Lázaro Roberto Aparicio Mosegue, subinspector del CGPC; Francisco Manuel Cabrera Jiménez, subcomisario del CGPC; Yuri Aarón Santana Sánchez, subinspector del CGPC; Ezequiel Rodríguez Hernández, subinspector del CGPC; Juan Benito Brito Rodríguez, oficial del CGPC; Andrea Cristina Gómez García, oficial del CGPC; Borja Iglesias Florido, policía del CGPC; Rafael Server Revert, policía del CGPC; Yeray Rodríguez Lorenzo, policía del CGPC; Fernando Sánchez González, policía del CGPC; Aday Santiago Ortiz Hernández, policía del CGPC, Jorge Ramos Chico, policía del CGPC y Ramón Guillermo García Manrique, subcomisario del CGPC.

Celebración del Día de la Policía Canaria en Agüimes. / LP / DLP

La concesión excepcional de Verode de Bronce se entregó a Pilar Muniesa Tomás, responsable del Área del Sistema Estadístico y Atención a Víctimas de la Dirección General de Coordinación y Estudios, de la Secretaría de Estado de Seguridad y directora del Centro Nacional de Desaparecidos, y Marcial Bravo Valverde, jefe de Servicio del Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente de la Dirección General de Coordinación y Estudios, de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Los Verode 2025 recayeron en Saúl Sosa Sánchez, oficial del CGCP; Kevin Jesús Santana Rivero, policía del CGCP; Daniel Santana Martín, policía del CGPC; Yuri Aarón Santana Sánchez, subinspector del CGPC; José Alberto Ravelo Santana, policía del CGPC; Luis Ley Correa, policía del CGPC y Badayco Armas Díaz, policía del CGPC.

La concesión excepcional de Verode de Bronce 2025 se entregó a Hugo Carlos Prieto Adámez, comisario jefe de las Secciones Centrales de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza. También se condecoró a Disel, primer miembro de la unidad canina del Cuerpo General de la Policía Canaria en jubilarse.

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Durante toda la mañana, la trasera del auditorio de Agüimes contó con una exposición de recursos y actividades de los distintos grupos del Cuerpo General de la Policía Canaria- Policía Autonómica en la que participaron más de 300 escolares del municipio.