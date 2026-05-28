Grupo FSM: 65 años innovando con Canarias, por Canarias y para Canarias

En una semana dedicada a la identidad canaria, Grupo FSM pone en valor sus 65 años de trayectoria empresarial, marcada por la diversificación de sectores y un crecimiento estrechamente vinculado al desarrollo de Gran Canaria.

Desde sus inicios en los años sesenta, con la Escuela Unitaria de Montaña Alta como primera obra pública, la compañía ha ampliado progresivamente su presencia en sectores clave como la construcción, la agricultura y el agua.

A lo largo de las décadas, la empresa ha consolidado hitos relevantes, como su desarrollo inmobiliario en los años 70, su expansión agrícola en los 90 hasta convertirse en el mayor productor de plátano en Canarias, y su apuesta por infraestructuras estratégicas como desaladoras o la cantera de áridos de Sardina.

Ya en los últimos años, el grupo ha continuado ampliando su actividad hacia nuevos ámbitos como la energía renovable, el asfaltado, los cultivos tropicales y el sector turístico. A día hoy, Grupo FSM se divide en seis áreas de negocio: FSM Agricultura, FSM Construcción, FSM Inmobiliaria, FSM Energías, FSM Aguas y FSM Hospitality.

Sobre esta base sólida, Grupo FSM afronta una nueva etapa en la que la modernización y la digitalización se han convertido en ejes fundamentales de su desarrollo. La empresa mantiene una apuesta constante por la innovación y la mejora continua en todas sus áreas, impulsando proyectos que integran tecnología, sostenibilidad y eficiencia.

Un nuevo modelo de empaquetado inteligente de FSM Agricultura

Uno de los ejemplos más destacados es la transformación del sistema de empaquetado de la papaya en FSM Agricultura. La incorporación de inteligencia artificial, robótica y análisis de datos en tiempo real ha permitido aumentar la productividad en un 45%, al pasar de empaquetar 100 a 145 kilos por hora por persona.

El nuevo sistema de empaquetado es capaz de pesar cada papaya de forma individual y enviarla automáticamente a la mesa de empaquetado correspondiente según su peso, facilitando así completar el peso fijado de cada caja. En este punto, la operaria se encarga de organizar el producto y preparar el embalaje antes de enviarlo al proceso de etiquetado.

FSM Agricultura, empaquetado de la papaya. Después del título "un nuevo modelo de empaquetado inteligente de FSM Agricultura" / La Provincia

El etiquetado se realiza gracias a un sistema de cámaras que utiliza la IA para clasificar la papaya según sus características clave como son: el tamaño de la caja (que nos dice si es para exportación o consumo local), el color de la malla (que nos dice la categoría del producto) y el número exacto de piezas por caja. Toda esta información se procesa y se imprime en cuestión de 1 segundo en la etiqueta, garantizando trazabilidad y precisión.

Además, el proceso se completa con robótica avanzada. Los datos recogidos por el sistema se envían directamente al robot paletizador, que organiza las cajas según su ubicación y características sin intervención manual.

Este nuevo modelo automatizado no solo optimiza la clasificación y el empaquetado del producto, sino que garantiza una mayor trazabilidad, reduce el margen de error, elimina tareas de mayor esfuerzo, refuerza la seguridad en el trabajo y redistribuye al personal para que realice tareas de más valor.

Energía y agricultura unidas en un modelo sostenible y circular.

Esta línea de innovación se complementa con proyectos pioneros en sostenibilidad, como la implantación de la agrivoltaica sobre plataneras en Finca Rosita, Gáldar. FSM Energía presenta un modelo energético que permite combinar la producción agrícola con la generación de energía solar en un mismo espacio, optimizando el uso del suelo sin afectar al desarrollo de los cultivos. La energía generada se destina a la desalación de agua para riego, permitiendo cubrir al menos el 40% de la demanda energética de la instalación y reforzando un sistema basado en la economía circular dentro del propio grupo.

FSM Energía, Agrivoltaica. Después del titulo "Energía y agricultura unidas en un modelo sostenible y circular" / La Provincia

FSM Construcción impulsa su transformación digital

Por último, FSM Construcción se encuentra en un proceso de transformación digital, donde se han implantado herramientas avanzadas de gestión que permiten analizar en tiempo real variables clave de las obras, como las replanificaciones económicas, la producción o las certificaciones. Estas soluciones, combinadas con plataformas de visualización como Power BI, facilitan una toma de decisiones más ágil, precisa y basada en datos. Además, la compañía trabaja en nuevos desarrollos orientados a mejorar la experiencia del cliente, como una plataforma digital para pedidos de hormigón en Hormican, con seguimiento en tiempo real, y un sistema para la gestión de incidencias en el área inmobiliaria.

Detrás de esta evolución y modernización se encuentra una visión a largo plazo basada en la coherencia estratégica y en la capacidad de anticiparse a los nuevos retos del mercado. En este contexto, el talento se consolida como uno de los principales activos del grupo. La captación, conservación y desarrollo de profesionales forma parte esencial de su modelo de crecimiento, que actualmente cuenta con más de 600 trabajadores implicados en el día a día de la organización. Puedes consultar las ofertas de empleo de Grupo FSM y presentar tu CV aquí: https://grupofsm.com/trabaja_con_nosotros.php

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Con 65 años de historia, Grupo FSM mantiene su actividad profundamente arraigada en Canarias impulsando proyectos comprometidos con el desarrollo del Archipiélago, trabajando no solo en Canarias, sino CON Canarias, POR Canarias y PARA Canarias.