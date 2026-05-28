La Guardia Civil lo confirma: este problema común durante la primavera puede poner en riesgo a muchos conductores canarios al volante
Los agentes alertan sobre los riesgos que pueden sufrir los conductores alérgicos durante las épocas de mayor polen
Con la llegada del buen tiempo, el polen es uno de los peores enemigos para muchos conductores alérgicos. Aunque los síntomas pueden parecer leves, estos pueden provocar situaciones de riesgo y poner en peligro la seguridad vial.
La Guardia Civil ha querido recordar a los conductores alérgicos los problemas a los peligros a los que se pueden enfrentar durante un desplazamiento. "Ojo con los antihistamínicos, algunos pueden provocar somnolencia", avisan.
Más distracciones y menos capacidad de reacción
Uno de los síntomas más peligrosos son los estornudos. Al estornudar, el conductor cierra los ojos durante unos segundos y pierde momentáneamente la atención sobre la carretera. Según recuerda la DGT, estornudar durante cinco segundos a 90 km/h puede suponer recorrer más de 125 metros sin plena atención al tráfico.
Sin embargo, este no es el único síntoma al que pueden enfrentarse. Picor de ojos, lagrimeo, somnolencia o tos son algunas de las señales que pueden provocar mayores distracciones al volante y reducir la capacidad de reacción de los conductores.
Consejos para los conductores alérgicos
Desde RACE ofrecen una serie de consejos a los conductores alérgicos con el objetivo de reducir los síntomas al volante:
- Evitar circular con las ventanillas abiertas
- Utilizar el aire acondicionado para filtrar el aire
- Mantener limpio el interior del vehículo
- Revisar y cambiar los filtros del coche
- Evitar conducir durante el amanecer o atardecer, ya que son las horas en las que más se concentra el polen
- Utilizar gafas de sol para reducir el lagrimeo y los estornudos
Además, desde Tráfico insisten en los efectos que pueden provocar los antihistamínicos en los conductores como somnolencia, mareos o visión borrosa. Por ello, automedicarse no es una opción y los conductores deben consultar siempre con un profesional sobre los efectos que un medicamento puede provocar en cada conductor.
La Guardia Civil recalca la importancia de garantizar al seguridad vial, ya que la combinación de síntomas intensos y efectos de los antihistamínicos puede provocar graves accidentes de tráfico. "Si te encuentras mal, para en un lugar seguro", concluye
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