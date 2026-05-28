Los hospitales se preparan para la era inteligente

La tecnología sanitaria ha dejado de entenderse como un simple equipamiento hospitalario y se ha convertido en una herramienta estratégica capaz de transformar los sistemas de salud. Esta es una de las principales reflexiones planteadas en el marco del XV Congreso de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (Seeic), un encuentro que reúne a más de 400 profesionales y que se celebra desde este jueves y hasta el sábado en el Palacio de Congresos de Canarias.

Tal y como aseguró el presidente de esta agrupación y del comité organizador del evento, Antonio Manuel Ojeda, el sector atraviesa un cambio de paradigma en la manera de concebir la tecnología aplicada a la sanidad. "Antes valorábamos una tecnología sanitaria como si fuera un equipo. Hoy en día se entiende como una estrategia para cambiar los sistemas de salud y aportar recursos tan importantes como puede ser la ayuda al diagnóstico", detalló el también jefe del servicio de Electromedicina del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

José Pérez Curbelo

El encuentro aúna a especialistas en ingeniería clínica, electromedicina y gestión tecnológica sanitaria para abordar los principales retos vinculados a la transformación digital, la inteligencia artificial (IA), la sostenibilidad y la ciberseguridad en el ámbito hospitalario. En este sentido, Ojeda destacó que uno de los grandes desafíos actuales consiste en gestionar el ciclo de vida de la tecnología sanitaria de forma adecuada. "Ahora compramos y tenemos que visualizar por qué compramos, dónde compramos, cuándo compramos y cómo vamos a mantener ese producto en el tiempo", apuntó el ingeniero.

Sostenibilidad económica y ambiental

Ese ciclo incluye desde la planificación de la adquisición hasta la instalación, la formación del personal, el mantenimiento y la obsolescencia final del equipamiento. Ahora bien, todo ello debe desarrollarse bajo un entorno de sostenibilidad económica y ambiental. "La tecnología sanitaria genera residuos aún mayores, y eso sí lo tenemos que controlar por la gran preocupación que esto genera dentro de la sociedad", aseveró el profesional.

En este congreso de expertos cobrarán protagonismo la innovación y las tecnologías emergentes . De hecho, entre los asuntos principales que estarán sobre la mesa, destacan la transformación digital del sistema sanitario, la gestión estratégica de productos tecnológicos y la integración de la IA en los procesos asistenciales. Sobre este último aspecto, el presidente de la Seeic señaló que esta tecnología ya está presente en múltiples áreas médicas. "Tenemos IA en sistemas de posproceso radiodiagnóstico, en mamografías, en digestivo o en cardiología", anotó.

Según indicó, estas herramientas permiten detectar hallazgos y aportar apoyo al profesional sanitario durante el diagnóstico. Sin embargo, la decisión clínica continúa dependiendo del especialista. "El profesional es quien finalmente valida si los hallazgos proceden o no", precisó.

Éxitos y 'exitus' de la IA

Durante el encuentro, también se analizarán tanto los avances como las limitaciones de estas tecnologías. “Vamos a hablar de los éxitos y los exitus de la IA", avanzó el presidente de la sociedad científica, que además planteó la necesidad de evaluar si los desarrollos actuales realmente aportan un valor añadido al sistema sanitario.

Por su parte, el jefe del servicio de Ingeniería Biomédica y Telecomunicaciones del Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) y tesorero de la Seeic, José Ángel Hernández, informó de que el objetivo del congreso es compartir experiencias y estudiar cómo las nuevas tecnologías afectan a la prestación de servicios sanitarios.

"Lo que buscamos es que el sistema sanitario y los hospitales sigan funcionando pase lo que pase", resumió, al tiempo que hizo referencia a la necesidad de garantizar la resiliencia hospitalaria y la continuidad asistencial, incluso en situaciones de emergencia.

Ciberseguridad

Hernández advirtió de que la incorporación de la IA al equipamiento médico también incrementa la exposición a amenazas relacionadas con la ciberseguridad. "Hay hospitales que han sufrido ataques en años anteriores", subrayó. Por ello, defendió la importancia de proteger las infraestructuras críticas para evitar interrupciones en la gestión clínica y en áreas esenciales como urgencias.

Asimismo, el experto hizo hincapié en que la IA ya forma parte del funcionamiento cotidiano de numerosos dispositivos sanitarios. No obstante, insistió en la necesidad de controlar los posibles errores y de reforzar la supervisión técnica y clínica.

En la cita también estuvo presente el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, quien puso de relieve que la llegada de los fondos Next Generation ha permitido realizar la mayor inversión en transformación tecnológica y potenciar el desarrollo del ámbito digital.

“Recientemente, hemos acordado con la Secretaría de Salud Digital del Ministerio una inversión de 40 millones de euros para continuar impulsando la transformación digital. Además, estamos a punto de poner en marcha un procedimiento para el proyecto de la historia clínica única, con una dotación aproximada de 60 millones de euros, y seguimos incorporando alta tecnología en nuestros centros”, apostilló Goya.